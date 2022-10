ONS Sneek wint “the battle of the Oranje Nassaus"

Zetel

Die richting leek het al snel op te gaan, want de wedstrijd was nog maar een minuut of acht onderweg toen doelman Erwin Heidekamp bij een steekbal de al genoemde Ottema onreglementair hinderde en arbiter Bouw de bal op de stip deponeerde. Dat is doorgaans een kolfje naar de hand van Wesley Tankink en ook nu maakte de middenvelder vanaf elf meter geen fout. Een dik kwartier later benutte Nordin Tahboun na een aanval over veel schijven een rebound en daarmee verdubbelde de aanvaller niet alleen de marge, maar plaatste hij ONS Sneek ook in een zetel..



Oranje Nassau Groningen zou in de eerste helft echter nog aan de stoelpoten van die zetel zagen, want met nog een minuut of zes op de klok werd aanvaller Rick Wiersma van Oranje Nassau Groningen door een ongelukkig uitglijdende Ruben Stuiver tegen de doordrenkte graszoden gewerkt, waarna Thomas Careman het vonnis op eenzelfde onberispelijke manier als Tankink voltrok (1-2).



Arbeid versus voetballend surplus

Het beeld in de tweede helft was zowel qua weer als qua spel nagenoeg identiek aan dat van de eerste helft met aan de ene kant een zwoegende thuisclub en aan de andere kant het voetballende surplus van de bezoekers uit Sneek. Dat surplus leverde lang geen rendement op. Integendeel, de noeste arbeid van de Groningers zou zich meer uitbetalen, want na een uur spelen kwam de ploeg uit de provincie waar ooit arbeiderspartijen als de CPN floreerden, op gelijk hoogte toen Careman na een leep passje van Jan Kruithof afdrukte en Stuiver voor de tweede keer passeerde.



De winnende

Diezelfde Careman fungeerde niet veel later als architect toen hij Kruithof vrij speelde en die nog maar eens de kwaliteiten van Stuiver testte. De Sneker sluitpost doorstond die test en zag vervolgens dat zijn collega de bal na een rush en een inzet van Nick Kleen niet onder controle kreeg en dat wie anders dan Ewart Ottema als een duveltje uit een doosje de 2-3 tegen de touwen werkte. Met die treffer zou de spits zich naar later bleek tot matchwinner kronen, want de daaropvolgende acties bleven zonder vrucht, al zorgde Careman met een omhaal nog wel een keer voor enige dreiging.



Dat artistieke hoogstandje leverde echter geen nadelige gevolgen voor d ploeg van trainer Arnoud Koster op en dus werd “the battle of the Oranje Nassaus" een prooi voor die uit Sneek. Die voeren nu samen met het Leeuwarder Blauw Wit ’34 zonder puntverlies de ranglijst aan en treden komende zaterdag op als gastheer van het nog puntloze Broekster Boys.

Oranje Nassau Groningen - O.N.S. Sneek 2-3 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Wesley Tankink (8.-pen.), 0-2 Nordin Tahboun ((25.), 1-2 Thomas Careman (37.-pen.), 2-2 Careman (62.), 2-3 Ewart Ottema (76.)

Scheidsrechter: J.W. Bouw

Gele kaart: Jan Kruithof (Oranje Nassau Groningen), Nordin Tahboun (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Ruben Stuiver, Rik Koelewijn (70. Pieter Abe de Jong), Joran Swart, Glenn Buma, Mounir Loolofs, Stefan Westra, Wesley Tankink, Delachance Sabuni (70. Mark Westra), Nordin Tahboun (84. Geoffrey Eekhof), Ewart Ottema en Nick Kleen (79. David Bergsma)

Bron: https://pengel.weebly.com/