ONS Sneek wint ook tweede oefenduel

De bezoekers grossierden in de eerste helft in foute passes en dat leverde de thuisclub al snel mogelijkheden op. Na slecht uitverdedigen verzuimde Nick Kleen echter om daaruit profijt te trekken en even later hield doelman Jorrit Drijfhout bij een 100% kans Rik Weening van scoren af. Niet veel later maakte de goalie bij een vrije trap van Gabriël Fernando echter een minder goede indruk (1-0) en met bijna een kwartier op de klok moest de sluitpost opnieuw capituleren. Na een fraaie pass van Patrick van der Veen bediende Nick Kleen de bij de tweede paal opgedoken Gerben Visser en bij dergelijke situaties kan de omroeper de tune "goal voor oranje" wel starten.



Vervolgens schoot Han van Dijk in kansrijke positie over en niet lang daarna werd Visser na voorbereidend werk van Glenn Buma en Patrick van der Veen niet goed aangespeeld. Dat laatste werd even later door Van Dijk beter verzorgd. De inzet van Visser met de binnenkant van de voet was toen echter te slap om Drijfhout te verrassen, waarna de goaltjesdief na een dieptepass voor eigen succes ging, waar afspelen een betere optie was geweest. Daarmee bleef de 3-0 uit, maar die zou even later alsnog vallen. Na een afgeslagen hoekschop kreeg aanvoerder Wesley Tankink alle tijd en ruimte om uit te halen en vanaf een meter of twintig joeg hij de bal onberispelijk in de linker hoek.



Kort daarop deden de bezoekers voor het eerst van zich spreken, toen men met een bal van grote afstand de te ver voor zijn doel staande Tristan Boersma probeerde te verrassen en vlak voor rust leek bij een aanval over rechts een kans in de maak. De teruggetrokken bal werd door de alerte Sneker defensie eenvoudig weggewerkt. Even daarvoor kreeg Gerben Visser na een prima voorzet van Glenn Buma zijn voet niet tegen de bal en bij de volgende situatie waarbij de bal te kort werd teruggespeeld, moest Drijfhout lijf en leden riskeren om een vierde tegentreffer te voorkomen. De Burgum-doelman liep daarbij een blessure op en werd vervangen door Jorrit van der Meulen.



Die zag dat de formatie van trainer Jan Vlap in de openingsfase van de tweede helft even zoekende was en na een minuut of acht resulteerde dat in een tegentreffer, al zag zowel de Sneker verdediging als doelman Sybren Terlouw er bij het op het oog houdbare schot van Justin Boomsma niet echt goed uit. Terlouw herstelde zich even later echter prima, toen hij met een fraaie redding de aansluiting van het bord hield.



In plaats van 3-2 werd het kort daarop 4-1, toen Rik Koelewijn vanaf rechts naar binnen draaide en de bal fraai in de verre hoek schoot. Het was een treffer om in te lijsten en twee minuten later toen Jermaine Bregita een goed lopende combinatie met Rico Cordes afrondde, kon dat etiket opnieuw uit de kast worden gehaald. Niet lang daarna ontsnapte de thuisclub bij een vrije trap op de paal van Rienk de Haas aan een tweede tegentreffer, waarna aan de andere kant een inzet van Mark Westra van de lijn werd gehaald.



Diezelfde lijn werd in minuut 76 alsnog gepasseerd, toen de defensie van de fusieclub de bal niet wegkreeg en Rik Weening optimaal profiteerde (6-1). Dat leek vervolgens ook de eindstand te worden, ook al omdat het aluminium nog een keertje dwarslag en omdat Kevin Mennega en Rico Cordes namens de thuisclub een paar goede mogelijkheden onbenut lieten. In plaats van dat de score verder werd opgevoerd, gaf het leeg gespeelde FC Burgum de stand in de slotminuut nog een iets dragelijker aanzien, toen Justin Boomsma aan de aandacht ontsnapte en vanuit een moeilijke hoek de eindstand op 6-2 bepaalde.



Hoewel het optreden redelijk overtuigend was, kan in dit stadium van de voorbereiding aan deze zege en aan de bezetting van de posities nog niet al te veel waarde worden toegekend. Dat wordt de komende weken anders en dan zullen de puzzelstukjes meer en meer op hun plek vallen. Het eerstvolgende oefenduel in die puzzeltocht staat voor komende dinsdag op de rol, wanneer ONS Sneek een thuiswedstrijd tegen eersteklasser vv Groningen afwerkt (aanvang 20.00 uur).

ONS Sneek - FC Burgum 6-2 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Gabriël Fernando (10.), 2-0 Gerben Visser (14.), 3-0 Wesley Tankink (23), 3-1 Justin Boomsma (53.), 4-1 Rik Koelewijn (58.), 5-1 Jermaine Bregita (60.), 6-1 Rik Weening (76.), 6-2 Boomsma (90)

​Scheidsrechter. H. Aartsen

Opstelling ONS Sneek 1e helft: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart (30. Rik Koelewijn), Patrick van der Veen, Glenn Buma, Wesley Tankink, Giovanni Aronds, Han van Dijk, Rik Weening, Gerben Visser en Nick Kleen

​Opstelling ONS Sneek 2e helft: Sybren Terlouw, Jan Rein Boersma, Joran Swart, Patrick van der Veen (64. Glenn Buma), Rik Koelewijn, Mark Westra, Niels Nadorp, Gerben Visser (65. Rik Weening), Kevin Mennega, Jermaine Bregita en Rico Cordes

