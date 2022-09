ONS Sneek wint ook derde poulewedstrijd

Ondanks dat er voor beide teams weinig meer op het spel stond - VVI had alleen nog een theoretische kans om zich voor de KO-fase te plaatsen - werd het bij vlagen toch nog een pittig potje, al bleef het breekijzer in de nabijheid van de Kúfurd wel in de la. Niettemin noteerde scheidsrechter Rozema bij deze wedstrijd om des keizers baard zes spelers in het boek.



Feilloos

Het boek van de wedstrijd vertelt dat spits Ewart Ottema na een tempoversnelling en een bal op maat van Stefan Westra de eerste mogelijkheid kreeg en die feilloos benutte, Vervolgens liep diezelfde Ottema na akkefietje met Gerrit de Vries tegen een gele prent aan, waarna de Sneker defensie een steekje liet vallen en VVI een eerste mogelijkheid kreeg. Daar zou het wat betreft de thuisclub in het eerste bedrijf bij blijven, al deed VVI vlak voor rust met een gevaarlijke - en door Wesley Tankink onreglementair onderbroken - counter nog een keer van zich spreken. De stand was toen inmiddels 0-2, want na een forse tackle op de benen van de net herstelde Nick Kleen had de ONS-aanvoerder vanaf elf meter feilloos het vonnis voltrokken.



​Uit het boekje

​Niet lang na de wisseling van speelhelft toverde ONS Sneek een aanval uit het boekje uit het donkerblauwe mouwtje met Mounir Loolofs, Wesley Tankink en Nordin Tahboun in een dienende rol en met uiteindelijk Ottema als afmaker en als hoofdrolspeler. De Oscars gingen echter onbetwist naar de voorbereiders, terwijl oud ONS-speler Kevin Meijer het na een handsbal met een vermaning moest doen.



Hoewel de eersteklasser uit de Waterpoortstad in de slotfase de druk er nog ophield, ging dat niet meer met veel mogelijkheden gepaard, al kwam VVI af en toe handen en voeten tekort om de oranje golf te breken. Daarbij schuwde de formatie van trainer Bas Bijen niet om bij tijd en wijle even naar ongeoorloofde middelen te grijpen en daarvan werd o.a. Geoffrey Eekhof het slachtoffer, iets wat Thom van Lingen van VVI op geel kwam te staan. Het was de laatste administratieve handeling bij een wedstrijd die met 0-3 en met ONS Sneek resp. een meer dan terechte uitslag en een meer dan terechte winnaar kreeg.



Voor plaatsing maakte de overwinning in Idskenhuizen niet uit, want ONS Sneek dat komende zaterdag met een thuiswedstrijd tegen PKC ’83 aan de competitie begint, had zich vorige week met een zege op Balk al verzekerd van de KO-fase.

V.V.I. - O.N.S. Sneek 0-3 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Ewart Ottema (10.), 0-2 Wesley Tankink (41.-pen.), 0-3 Ottema (53.)

Scheidsrechter: M. Rozema

Gele kaart: Gerrit de Vries, Daan Dijkstra, Kevin Meijer, Thom van Lingen (VVI), Ewart Ottema, Wesley Tankink (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Ruben Stuiver, Rik Koelewijn (60. David Bergsma), Joran Swart, Glenn Buma (60. Patrick van der Veen), Mounir Loolofs (60. Geoffrey Eekhof), Stefan Westra, Geoffrey Eekhof, Wesley Tankink, Delachance Sabuni, Nordin Tahboun, Ewart Ottema en Nick Kleen (45. Pieter Abe de Jong)

Bron: www.pengel.weebly.com