ONS Sneek wint oefenduel van SWZ met 3-2

ONS Sneek liet dus te veel mogelijkheden onbenut en om de twee kansen die men in de eerste helft wel benutte, hing ook nog een zweem van buitenspel. In die helft stond het bij diepe ballen bij ONS Sneek achter in een aantal keren niet goed en bij één van die situaties maakte Robin Semplonius de 0-1 achterstand (doelpunt: Simon Abrehaley) ongedaan. De vreugde aan de kant van de thuisclub was echter van korte duur, want praktisch in dezelfde minuut bracht Nordin Tahboun op aangeven van Abrehaley met een halfvolley de 1-2 op het bord.

Kansen

Dat gebeurde na een een openingsfase waarin beide ploegen een keer over de scheef gingen. In een officieel duel waren de tackles van Maarten Mesu en Stephen Adisi niet zonder gevolgen gebleven, Het overwicht van ONS Sneek bleef in die fase ook zonder gevolgen, al had Welmer van der Heide in het eerste kwartier de score wel moeten openen. Nadat hij de bal na een steekbal van Giovanni Aronds recht in de handen van doelman Niels Kuperus schoot, stuitte hij na een minuut of tien opnieuw op de sluitpost van Sneek Wit Zwart en in de rebound op de lat. Het waren kansen uit de wat men de buitencategorie zou kunnen noemen.



Slag op slag

Kuperus had daarna de nodige moeite met een uithaal van Glenn Buma. Die inzet kwam tot stand uit een hoekschop die het eindresultaat was van een mooie aanval met Abrehaley en Tahboun in de hoofdrol. Na een vrije trap van Pieter Abe de Jong (naast) was het vervolgens een kwestie van slag op slag en verscheen zoals hiervoor al werd weergegeven, in no-time een 1-2 stand op het bord. Even later had de stand ook zo maar gelijk kunnen zijn, toen de ONS-verdediging bij een diepe bal andermaal problemen kende.



Enige wapen

Die lange bal was eigenlijk het enige wapen van de thuisclub die in het verdere verloop van de eerste helft nog een aantal keren een kans moest toestaan. Adisi en Tahboun hadden daarbij het vizier niet op scherp staan en dat was aan de andere kant bij een vrije trap (in de muur) en een kopbal van centrale verdediger Roelof Strikwerda uit een vrije trap van Jurre Speelman niet anders.



Prima

De beide formaties waren na rust wel anders, want beide trainers stuurden in het tweede bedrijf nogal wat wissels het veld in. In dat bedrijf was het spel van ONS Sneek minder, al had het eerste deel veel weg van een rondo. Een voorzet van Tahboun reikte echter net niet tot bij Lars Wolke en een vrije trap van Nigel Hardenberg verdween via de muur over. Niet veel later hield Kuperus tot twee keer toe de gasten van scoren af en op beide reddingen kon men het etiket “prima”plakken. In de 56ste minuut was de goalie echter kansloos, toen Jelle de Graaf in de buurt van de achterlijn een kunststukje uithaalde en in de verre hoek raak schoot (1-3).



Aansluting

Hoewel het rendement ook na rust geen gelijke tred hield met de kansenverhouding, deed die stand wel meer recht aan het spelbeeld, Echter maar voor even, want nadat een vrije trap van Sidney Veltkamp in de muur belandde en Kuperus aan de andere kant een schuiver onschadelijk maakte, verdween de bal na een duwfout in de zestien van ONS Sneek op de stip. Het leek op het oog een zware beslissing, doch good old Kevin Huitema had daar lak aan en zorgde op onberispelijke wijze voor de aansluiting.



Geen genade

Vervolgens juichte ONS-verslaggever Simon Visser uitbundig doch de éminence grise juichte te vroeg want de 2-4 vond in de ogen van de arbitrage geen genade. Het lichaam van Yander Zandbergen kende ook geen genade, want de aanvaller moest er na een paar minuten alweer met een blessure vanaf. Hij werd vervangen door Joey Huitema die nadat Stefan Westhof bij een corner het aluminium liet trillen, nog een keer ONS-doelman Ruben Pijlman - het was eigenlijk een mirakel dat ie er niet inging - testte. Aan de andere kant probeerde Geoffrey Eekhof hetzelfde, doch “zijn streep” verdween langs de voor hem verkeerde kant van de paal.



Daardoor bleef het 2-3 in een wedstrijd waarin ONS Sneek goed en beter voetbal liet zien dan Sneek Wit Zwart. Het rendement van de oranjehemden was echter veel te laag, zulks in tegenstelling tot de thuisclub die bij een handje vol mogelijkheden procentueel aanmerkelijk beter scoorde.

Sneek Wit Zwart- ONS Sneek 2-3 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Simon Abrehaley (20.), 1-1 Robin Semplonius (21.), 1-2 Nordin Tahboun (22.) 1-3 Jelle de Graaf (56.), 2-3 Kevin Huitema (62.-pen.)

Scheidsrechter:

Gele kaart: -

Opstelling Sneek Wit Zwart 1e helft: Niels Kuperus, Tiemen Landman, Joey Westerhof, Roelof Strikwerda, Maarten Mesu, Ype Haytema, Daniël Bennik, Jurre Speelman, Leon de Vries, Robin Semplonius en Jan Dommerholt

Opstelling Sneek Wit Zwart 2e helft: Niels Kuperus, Sidney Veltkamp, Kevin Huitema, Roelof Strikwerda Joris Speelman, Harvey de Boer, Daniël Bennik, Stefan Westhof, Leon de Vries (59. Yander Zandbergen/66. Joey Huitema), Dani Mohamad en Jan Dommerholt

​Opstelling ONS Sneek 1e helft: Ruben Pijlman, Pieter Abe de Jong, Martijn de Rooij (30. Joran Swart), Glenn Buma, Mounir Loolofs, Nordin Tahboun, Giovanni Aronds, Stephen Adisi, Welmer van der Heide, Lars van der Brug en Simon Abrehaley

Opstelling ONS Sneek 2e helft: Ruben Pijlman, Lars Wolke, Joran Swart, Glenn Buma (59. Martijn de Rooij), Geoffrey Eekhof, Tim ten Voorde, Jorn Dijkstra, Nordin Tahboun, Nigel Hardenberg, Arjen Stremler en Jelle de Graaf

Bron: https://pengel.weebly.com