ONS Sneek wint dag- en nachtwedstrijd

Eindpass

In de openingsminuten van de halve finale gebeurde overigens niet al te veel, ook al omdat balverlies van Wesley Tankink evenals een inzet van Ewart Ottema zonder gevolgen bleef. Laatstgenoemde doelpoging kwam tot stand na een rush van linksback Pieter Abe de Jong - deze middag één van de uitblinkers aan Sneker zijde en misschien wel "man of the match” - en hij zag dat bij een aantal corners en voorzetten schade eveneens achterwege bleef. Dat kwam vooral omdat de eindpass aan Sneker zijde niet al te nauwkeurig was, al kreeg Patrick van der Veen na een kort genomen hoekschop nog wel bijna een mogelijkheid.

Boersma

Die kregen de gasten wel maar de poging van VELO-topscorer Ricky van Mierlo - hij gaat na dit seizoen terug naar het Haagse Quick - was niet hard en zuiver genoeg om ONS-doelman Tristan Boersma te verontrusten. Met de volgende poging van de bezoekers had de Sneker sluitpost echter beduidend meer moeite en moest hij een corner toestaan. Bij die spelhervatting kreeg de oranje-defensie de bal niet weg en gaf Tonny van den IJssel uiteindelijk het beslissende tikje (0-1). Nadat Boersma vervolgens bij een poging vanaf de middenlijn op tijd terug was en “een krul” van De Jong net naast de voor hem verkeerde kant van de paal belandde, verrichte de Sneker doelverdediger in de 25ste minuut zijn grootste heldendaad door Van Mierlo tot twee keer toe van scoren af te houden.



Balbezit

Niet veel later werd een inzet van Ottema gepareerd en weer later leek de ONS-spits bij een voorzet van Geoffrey Eekhof een kopkans te krijgen. Leek want zoals hiervoor al werd vermeld, was de eindpass aan ONS-zijde (te) vaak net niet zuiver genoeg. Dat gebeurde in een fase waarin ONS Sneek de bal mocht hebben, maar waarin het voetballend maar niet lukte om kansen te creëren. Dat zou meteen na de limonade echter veranderen, al ontbrak bij een poging van Mark Westra nog de juiste richting en kreeg Van der Veen de bal nadat een vrije trap van Joran Swart uit de doelmond werd gekopt, ook niet langs Puister.



Kanteling

Het waren echter wel de eerste signalen dat ONS Sneek er werk van wou maken en dat de nacht in de dag overging. “De morgenstond” zou ook deze keer goud in de mond hebben. Eerst liet Ottema na een splijtende pass van Swart VELO-verdediger Rens de Vries zijn hielen zien waarna hij alleen voor Puister geen fout maakte, en twee minuten later trok de spits de bal na een rush over links terug op Nick Kleen en was de wedstrijd qua score gekanteld. Die kanteling kreeg op het uur nog meer cachet, toen “Kleentje" na een snelle aanval door Tahboun in stelling werd gebracht en de stand in twee instanties naar 3-1 tilde.



“Deur de stokken"

De bezoekers die in de eerste 45 minuten nog gelijkwaardig waren, kwamen niet meer in het stuk voor, al moest Swart die later tegen een ietwat onnodige gele kaart aanliep, met een ingreep nog wel een keer de angel uit een aanval halen en was een inzet na een uitbraak van de ploeg uit Wateringen te zwak om er toch nog een wedstrijd van te maken. Een uitbraak van Sneker makelij was daarentegen een stuk venijniger en resulteerde uiteindelijk in de vierde treffer. Ottema bood daarbij Mark Westra een vrije doortocht en met een balletje “deur de stokken” liet de middenvelder de 4-1 noteren. Daarmee was de strijd om een plek in de finale van de play offs wel beslist, al was het eigenlijk na overgang van de nacht naar de dag waarin ONS Sneek binnen acht minuten drie keer scoorde, al gedaan.



De vijfde treffer van de voet van Nordin Tahboun had dan ook alleen maar cosmetische waarde. Die treffer kwam vanaf elf meter tot stand nadat Nick Kleen binnen de beruchte lijnen door Max Spilker op zijn achilleshiel werd getrapt. Niet lang na de “pengel deur ut midden” floot de arbiter van dienst - het hele arbitrale trio was deze middag bijzonder goed - voor het einde van de dag, waarna de Snekers op neutraal terrein nog één klusje wacht. Daarin vormt RVVH uit Ridderkerk de laatste hindernis op de lange weg naar de vierde divisie.

O.N.S. Sneek - V.E.L.O. 5-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Tonny van den IJssel (18.), 1-1 Ewart Ottema (52.), 2-1 Nick Kleen (54.), 3-1 Kleen (60.), 4-1 Mark Westra (79.), 5-1 Nordin Tahboun (88.-pen.)

Scheidsrechter: M.A. Spoon

Gele kaart: Joran Swart (ONS Sneek), Delano Vogel (VELO)

Rode kaart: Max Spilker (VELO)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Patrick van der Veen (64. Glenn Buma) Geoffrey Eekhof, Mark Westra), Stefan Westra (89. Jorn Dijkstra), Wesley Tankink (77. Mounir Loolofs), Nordin Tahboun (89. Jorn Dijkstra), Ewart Ottema en Nick Kleen (89. David Bergsma)

Bron: https://pengel.weebly.com/