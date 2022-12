ONS Sneek wint afgetekend van Gorecht

Mooi schot

Een van die kansen deed zich in minuut zeven voor, maar zowel de inzet van Ewart Ottema als de rebound van Nordin Tahboun haalde de finishlijn niet. In de minuten daarvoor had Ottema de bal na een dieptepass van Tahboun al een keer over geschoten en had laatstgenoemde een keer ruzie met de bal, waardoor een doelpoging uitbleef. Die kwam er aan de andere kant wel. De hoek was echter te moeilijk, terwijl een snel genomen vrije trap bijna in doelpoging nummer twee resulteerde. Even eerder was er bij een voorzet van Mark Westra geen afnemer voor de Gorecht-goal en toen Westra zelf uithaalde, haalde doelman Willen Bouwkamp het mooie schot uit “de winkel”.



Protesten

Het bleek echter slechts uitstel van executie want een paar minuten later kopte Ewart Ottema alsnog de 1-0 tegen de touwen, een treffer die tot het nodige commentaar leidde omdat de Groninger goalie daarbij onreglementair zou zijn bejegend. De protesten haalden echter niets uit en ook de volgende acties van Tahboun en van Mark Westra richtten niets uit. Dat was aan de andere kant niet anders, al moest Tristan Boersma wel een keer handelend optreden en werd balverlies van Glenn Buma al gecorrigeerd voordat het bordje “gevaar” aan “de hang” kwam te hangen. De bezoekers hadden veel moeite om zelf iets te creëren. Niettemin kwam Gorecht op gelijke hoogte toen Boersma de bal bij een vrije trap loste. Aanvallen van de keeper was het oordeel en dat leidde opnieuw tot protesten waarbij Gorecht de arbiter fijntjes aan de Sneker treffer herinnerde.



Schitterend

Het mocht ook nu niet baten, waarna Bouwman bij een Sneker uitbraak de 2-0 van Mark Westra voorkwam. Vervolgens leidde een slotoffensiefje van Groninger makelij tot een niet al te gevaarlijke schuiver en schoot Delachance Sabuni met zijn chocoladebeen naast. Een actie van Sabuni was ook de eerste die na rust in het notitieblokje belandde, terwijl daarna een inzet van Wesley Tankink, een schot van Rik Koelewijn en een poging van Ottema aan hetzelfde papier werden toevertrouwd. Die acties leverden geen applaus op, maar de volgende van Nordin Tahboun wel. De aanvaller liet namelijk in de 63ste minuut met een schitterende omhaal de tweede Sneker treffer noteren en meteen steeg de temperatuur op “South Park” met een paar graden.



Overstapje

Meteen na die wonderschone omhaal bracht Koster met Nick Kleen een verse kracht binnen de lijnen en dat zou ONS Sneek geen windeieren leggen. Nadat Tahboun voor eigen eer en glorie ging waar een pass op een medespeler een betere optie was, en nadat een eerste voorzet van de kleine vleugelspits nog in de handen van Bouwman belandde, leverde de volgende “Flanke” de 3-0 op. Die kwam op naam van de goed spelende Patrick van der Veen, al was het aandeel van de listig over de bal heen stappende Ewart Ottema minstens zo belangrijk.



Instemmend

Ottema's moeder die ondanks de oplopende buitentemperatuur toch maar bij de warme radiator had plaatsgenomen, knikte instemmend en dat deed ze een paar minuten later nog een keer, toen Mark Westra met een steekbal Nick Kleen wegstuurde en die nadat hij Bouwman had omspeeld, het Sneker kwartet volmaakte. Het was naar later bleek, het slotstuk van een fase waarin ONS Sneek als een mes door de Groninger boter sneed.



Dat mes had in de slotfase nog meer schade aan kunnen richten, maar Ottema, Kleen en opnieuw Ottema lieten na om de score verder op te voeren. Aan de andere kant leek een paar minuten voor tijd een eretreffer in de maak. Op het moment suprême ontbrak echter de vereiste controle en die was bij het scheiden van de markt ook niet optimaal, toen Mark Westra nog een kans uit de buitencategorie kreeg. Een vijfde treffer had de afgetekende zege die in het laatste half uur met een paar fraaie treffers cachet kreeg, alleen maar afgetekender gemaakt want de overwinning zat toen al lang en breed in de Sneker pocket.

ONS Sneek - Gorecht 4-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Ewart Ottema (19.), 2-0 Nordin Tahboun (63.), 3-0 Patrick van der Veen (72.), 4-0 Nick Kleen (79.)

Scheidsrechter: B. Nigro

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn (84. Jan Rein Boelsma), Joran Swart, Glenn Buma, Patrick van der Veen, Delachance Sabuni (64. Nick Kleen, Wesley Tankink (84. Jorn Dijkstra), Stefan Westra, Mark Westra, Nordin Tahboun (84. David Bergsma) en Ewart Ottema