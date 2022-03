ONS Sneek weet ook in Putten de put niet te dempen

PUTTEN - Drie gespeeld, drie verloren, één voor en dertien tegen. Met die kille cijfers van 2022 betrad ONS Sneek de Putter Eng. Daar kreeg men een paar mogelijkheden om iets aan de magere productie te doen, maar verder was het optreden tegen het ook niet overtuigend spelende SDC Putten gewoon niet goed genoeg om de serie met louter en alleen nederlagen die al in november van het vorig jaar begon, te doorbreken en om bij wijze van spreken de put te dempen.

Snelle achterstand

ONS Sneek begon behoudend en liet de thuisclub het spel maken in de hoop om in de omschakeling toe te slaan. Daar kwam echter niet veel van terecht, al dwong Rik Koelewijn doelman Joar Terpstra in de openingsminuten wel tot een redding. Kort daarvoor had de thuisclub via Kevin Schmidt al een waarschuwing afgegeven en bij de volgende aanval van Puttense makelij was het business as usual. Na voorbereidend werk van Jefta van den Broek was Steyn van Ark namelijk beter bij de les dan de ONS-defensie en was de 1-0 een feit.

Die snelle tegentreffer had een verlammende werking op het spel van ONS Sneek en perronchef Jan Vlap had dan ook veel woorden, gebaren en fluitjes nodig om zijn trein weer enigszins de goede richting op te duwen. Dat lukte niet echt, al klopte zijn ploeg middels een hard en laag schot van Steyn Potma wel een keer nadrukkelijk op de deur. Doelman Joar Terpstra liet zich echter niet verrassen en maakte de Sneker inzet met een prima redding onschadelijk.

Strafschop

Nadat Lucas Veenendaal na een door Van den Broek teruggetrokken bal over schoot, werd Jordy van Selm na iets meer dan een half uur binnen de beruchte lijnen onreglementair ten val gebracht en verdween de bal op de stip. Daarmee kreeg het ook niet soepel draaiende SDC Putten - trainer Mark Bakker sprak in de tweede helft zelfs van een Ka Uu Téé-niveau - een uitgelezen mogelijkheid om de marge te verdubbelen. Die liet Vincent ter Burg zich niet ontgaan en met een feilloze trap zette hij SDC op een comfortabele 2-0 voorsprong.

Ander vaatje

Na rust leek ONS Sneek uit een andere vaatje te tappen, maar de goede bedoelingen liepen al snel op de klippen. Het tweede bedrijf was namelijk amper vier minuten onderweg, toen Van Selm - na geknoei aan Sneker zijde en na een interceptie van Rafaël Boer - Schmidt een vrije doortocht verschafte. De voormalige aanvaller van Achilles ’29 mocht alleen op Tristan Boersma afgaan en gooide de wedstrijd vervolgens koelbloedig in het slot. Diezelfde Schmidt liet dik tien minuten later een goede mogelijkheid liggen om nog wat meer zout in de Sneker wonden te strooien, al mocht hij na een prima voorzet van Van den Broek een stuitje als excuus aanvoeren.

Geen eretreffer

De Snekers probeerden het daarna nog wel. Het geloof was inmiddels echter uit de benen verdwenen. Niettemin kreeg men een kwartier voor tijd nog wel een mogelijkheid om de eretreffer op het bord te brengen. toen men op de rand van buitenspel door mocht en alleen voor doelman Terpstra verscheen. De Puttense goalie liet zich echter niet in de luren leggen en daarmee ging de laatste Sneker hoop op een schrale troost verloren.

Omdat geen van beide ploegen in de resterende speeltijd nog iets wist te creëren, bleef het bij 3-0 en daarmee noteerde ONS Sneek voor de zesde keer op rij nul punten. Voor de stand had die nederlaag - en dat is wel een schrale troost - echter geen grote gevolgen, want behalve tegenstander SDC Putten pakten van de directe concurrenten alleen Asv De Dijk en Berkum een punt.

S.D.C. Putten - ONS Sneek 3-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Steyn van Ark (9.), 2-0 Vincent ter Burg (36.-pen.), 3-0 Kevin Schmidt (49.)

​Scheidsrechter: B. Huizenga

​Gele kaart: Mark Westra, Pieter Abe de Jong (ONS Sneek)

Opstelling S.D.C. Putten: Joar Terpstra, Benjamin Huisman, Rob Buter, Vincent ter Burg, Jordy van Selm (68. Rick Vermeij), Rafaël Boer (83. Alen Karahasanovic), Steyn van Ark, Lucas Veenendaal, Jefta van den Broek (68. Bart Posthouwer), Mark Bouwman (83. Daan Wierenga) en Kevin Schmidt (83. Joshua Driehuis)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando (78. Pieter Abe de Jong), Joran Swart, Mark Westra,, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds (78. Jurre Speelman), Wesley Tankink, Niels Nadorp (78. Glenn Buma, Han van Dijk, Gerben Visser (65. Rico Cordes) en Steyn Potma (65. Kevin Mennega)

Bron: https://pengel.weebly.com/