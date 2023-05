ONS Sneek waant zich heel even kampioen

SNEEK - ONS Sneek deed vanmiddag wat het moest doen. De Snekers wonnen het laatste competitieduel met 3-1 van Blauw Wit'34 uit Leeuwarden, maar daarna was het nog lang billen knijpen, want de wedstrijd waar ONS Sneek van afhankelijk was, Pelikaan S - Oranje Nassau Groningen, was nog niet gedaan. En er kwam goed nieuws uit Oostwold, want Oranje Nassau kwam op 1-1 en met deze stand zou het kampioenschap in de 1e klasse F naar ONS Sneek gaan.