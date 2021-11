ONS Sneek voorstander van weekendvoetbal

Voorzitter Joan van der Veen was er duidelijk over tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 26 november: “Voor ons is en blijft zaterdag de speeldag, zowel uit als thuis. Het voorstel van de KNVB voorziet ook in deze keuzevrijheid. Het is voor ons aantrekkelijker om te spelen tegen clubs als Be Quick 1887, Hoogeveen en Alcides in plaats van ploegen uit de Achterhoek of Amsterdam. Je trekt niet alleen meer toeschouwers maar drukt ook de reiskosten."

Zaterdag als speeldag

“Omdat onze geselecteerde jeugd en ons Onder 21 team ook allemaal landelijk speelt, zijn de reiskosten reeds een behoorlijke onkostenpost. Nee, wij zijn voor en we hopen dat ook clubs als Buitenpost, Blauw Wit ’34 en Drachtster Boys zich hierbij aansluiten. je ziet dat steeds meer clubs kiezen voor de zaterdag als speeldag. Wij vinden het prijzenswaardig dat de bond nu het voortouw neemt.”

Zaterdag 4 december a.s. zal de KNVB een en ander bespreken. Als ingangsdatum wordt het seizoen 2023-2024 genoemd.