ONS Sneek voldoet met ruime zege aan zijn stand

Snode plannen

In de rust van de wedstrijd smeedde Eastermar wellicht snode plannen, want toen was het verschil tussen de thuisclub en het vier niveau’s hoger acterende ONS Sneek nog maar één doelpunt. Dat kwam omdat de ploeg van trainer Klaas Zandberg er in de laatste minuten voor de thee een wedstrijd van maakte door met twee treffers de excellente start van de oranjehemden minder excellent te maken. Onder die twee goals stond overigens de handtekening van Willem Veenstra en Sijtse Nijboer, nadat ONS Sneek op sportpark De Burgerkamp door snelle goals van 'captain' Joran Swart en Ruben Eijzenga een droomstart had beleefd en nadat laatstgenoemde het sein met zijn tweede treffer van de middag op 'veilig' had gezet.



Orde op zaken

Dat sein werd vervolgens bijna een Ès Oo Ès, want met de rust in aantocht sloeg Eastermar zoals hiervoor al werd vermeld, twee keer op de trom en kreeg men dus een kwartier om voor de tweede vijfenveertig minuten een plan te bedenken. Dat bleef een minuut of twintig levensvatbaar maar toen raakte de accu bij de blauw-gelen langzaam maar zeker leeg en kon ONS Sneek door doelpunten van al weer Eijzenga en invaller Nigel Hardenberg toch vrij eenvoudig orde op zaken stellen. Daarmee viel de wedstrijd in het slot en helemaal, toen een andere invaller i.c. Lennard Feenstra bij zo’n beetje zijn eerste balcontact de twee-zes liet noteren.



Uniek

Voor Feenstra was het een uniek moment, want de twee-zes was zijn eerste officiële doelpunt - hij had in oefenduels al wel twee keer gescoord - in dienst van ONS Sneek. Voor Eijzenga zou het op sportpark De Burgerkamp ook een unieke middag worden, want de spits deponeerde in de slotminuten de bal nog twee keer in het mandje en verhoogde zijn productie daarmee naar vijf. Een productie die men niet vaak in één wedstrijd tegenkomt en die de echte kenners c.q. liefhebbers misschien alleen nog herinneren van ene Alfonso Alves die namens SC Heerenveen in één duel ooit zeven keer raak schoot.



Aan zijn stand

Met de productie van Eijzenga voldeed ONS Sneek als eersteklasser en als gerenommeerd cupfighter uiteindelijk toch ruimschoots aan zijn stand, al werd die voldoening tegen het met applaus beloonde Eastermar eerst in het laatste deel van de wedstrijd bewerkstelligd.



Een andere stand en wel die in de eerste klasse vertelt dat de oranjehemden het komende zaterdag 28 oktober als nummer vier opnemen tegen de nummer één en dat is KHC uit Kampen. Die topaffiche hangt aan de Alexanderstraat voor of zo u wilt, achter de ramen en die vermeldt verder dat de wedstrijd op het Zuidersportpark om 15.00 uur begint.

Eastermar - O.N.S. Sneek 2-8 (2-3)

Doelpunten: 0-1 Joran Swart (3.), 0-2 Ruben Eijzenga (7.), 0-3 Eijzenga (26.), 1-2 Willem Veenstra (38.), 2-3 Sijtse Nijboer (44.), 2-4 Eijzenga (67.), 2-5 Nigel Hardenberg (71.), 2-6 Lennard Feenstra (82.), 2-7 Eijzenga (85.), 2-8 Eijzenga (88.)

Scheidsrechter: J.E. Blom

Gele kaart: Sijtse Nijboer (Eastermar)

Opstelling ONS Sneek: Ruben Pijlman, Lars Wolke, Joran Swart (Martijn de Rooij), Glenn Buma, Geoffrey Eekhof (Nigel Hardenberg), Jelle de Graaf, Giovanni Aronds (Harmen Boelsma), Stephen Adisi, Nordin Tahboun (Lennard Feenstra), Tim ten Voorde (Mounir Loolofs) en Ruben Eijzenga

Bron: https://pengel.weebly.com/