ONS Sneek verzuimt voor rust om afstand te nemen

Mogelijkheden

Met de eerste helft op het netvlies was ONS Sneek met voornoemd resultaat het minst gelukkig, want de ploeg van traineer Arnoud Koster kreeg voor rust genoeg mogelijkheden om de bezoekers op een onoverbrugbare achterstand te zetten. In de afronding waren de Snekers echter niet effectief. Zo kreeg Nick Kleen een voorzet van Mark Westra niet tussen de staanders en kort daarop vond hij doelman Theodoros Velanas op zijn weg. Die voorkwam vervolgens ternauwernood een treffer van Gerben Visser en had even later minder moeite met een (te) slappe inzet van Han van Dijk.



​Handelsmerk

Van Dijk nam de plek in van Steyn Potma, terwijl Koster de al genoemde Westra renkoste van Giovanni Aronds op het middenveld had geposteerd. Westra kreeg in het eerste bedrijf misschien wel de beste kans, maar ook hij kreeg de bal niet langs Velanas. Dat laatste lukte Gabriël Fernando op slag van rust wel, toen hij na een overtreding van Renée Troost op de mooie plek een vrije trap mocht nemen. Met veel gevoel bevestigde de verdediger zijn handelsmerk en zette hij ONS Sneek op een dik verdiende voorsprong. Een voorsprong die gelet op de kansen een paar goaltjes ruimer had moeten zijn.



Rekening

Voor dat manco kregen de Snekers al snel de rekening gepresenteerd. NSC Nijkerk kwam als herboren uit de kleedkamer en drong het in de eerste helft oppermachtige ONS Sneek terug. Dat leidde als snel tot een gevaarlijke uithaal van Mohamed Ajiach, waarbij de Snekers nog met de schrik vrijkwamen. Vijf minuten later was het echter wel raak en de gelijkmaker was een natuurgetrouwe kopie van de openingstreffer. Nu mocht Ajiach na een overtreding op Karim Arzini aanleggen en evenals Fernando schoot hij de vrije trap binnen (1-1).



Diezelfde Ajiach kreeg met nog dik tien minuten op de klok de mogelijkheid om bij wijze van spreken het bedrag op de Sneker rekening te verhogen. Nadat aan de andere kant een kopbal van Van Dijk over de lat verdween, dook de aanvaller namelijk alleen voor doelman Tristan Boersma op, doch de Sneker goalie haalde met een prima redding een streep door de toeslag op de factuur.



Offside

Aan de andere kant leek ONS Sneek in de negentigste minuut tegen de stroom in toch nog aan het langste eind te trekken, toen Van Dijk scoorde. Nu was het echter de arbitrage die er een streep door zette, al hadden velen hun twijfels bij de vraag, of het wel offside was. Hoe het ook zij, het bleef bij 1-1 en dat mocht ONS Sneek vooral zichzelf verwijten, want men had de wedstrijd voor de thee eigenlijk al lang en breed kunnen en zelfs moeten beslissen.



Met dat gelijkspel schoten zowel de oranjehemden als NSC Nijkerk zoals hiervoor al werd vermeld, helemaal niets op. Met nog negen wedstrijden voor de boeg en een achterstand van acht punten op de sector zonder zorgen is het op “South Park” twee voor twaalf en misschien wel later.

ONS Sneek - N.S.C. Nijkerk 1-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Gabriël Fernando (43.), 1-1 Mohamed Ajiach (57.)

​Scheidsrechter: R. Groenewegen

​Gele kaart: Pieter Abe de Jong, Nick Kleen (ONS Sneek(, Renée Troost (NSC Nijkerk)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Gabriël Fernando, Patrick van der Veen, Rik Koelewijn, Mark Westra, Wesley Tankink, Niels Nadorp, Han van Dijk, Gerben Visser en Nick Kleen (71. Kevin Mennega)

Opstelling N.S.C. Nijkerk: Theodoros Velanas, Timo Scehfczyk, Renée Troost, Mauro Peters, Luuk Oosterling (78. Rik Doppenberg), Karim Arzini, Yannick Cornelisz, Hoessein Jabir, Eyup Terlemez (88. Steven van Zanten), Mohamed Ajiach en Dean Lourenz

