ONS Sneek veroordeelt tot promotie-/degradatieduels

Welk schema daarbij gehanteerd wordt en welke tegenstander daarbij uit de bus rolt, is afhankelijk van de eindklassering. ONS Sneek moet het in de eerste ronde al laagst geklasseerde herkanser uit de hoofdklasse B thuis opnemen tegen de laagste geklasseerde periodekampioen uit de eerste klasse B.

Blauwdruk

Gisteren moesten de Snekers het in Vriezenveen opnemen tegen nummer vijf DETO Twenterand dat zeer voortvarend uit de startblokken kwam. De wedstrijd was namelijk amper een minuut onderweg toen Bas Postma uit een hoefschop van Hoeseb Yakob de openingstreffer liet noteren. Op dat moment leek een blauwdruk van de heenwedstrijd die de ploeg uit de Waterpoortstad met ruim verschil verloor, in de maak. De Snekers kwam echter snel terug want nadat Joran Swart uit een voorzet van Nick Kleen over kopte en Kai Wesselink aan de andere kant ook al niet de juiste richting vond, bracht verdediger Rik Koelewijn in minuut dertien met dodelijke precisie de gelijkmaker op het scorebord.



Te zacht

Datzelfde scorebord bleef vervolgens lang onaangeroerd, al klopte de Friese brigade met een vrije trap van Gabriël Fernando en een te zachte doelpoging van Giovanni Aronds nog wel een paar keer heel voorzichtig op de deur. Die ging echter niet open en zo leek de rust met een gelijke stand te worden bereikt. Leek, want op slag van rust liet Ferdi ter Avest na een ook al te zachte terugspeelbal met zijn grote teen alsnog de tweede DETO-treffer noteren.



Hetzelfde resultaat

Onmiddellijk na rust leek een nieuw evenwicht in de maakt, maar gelegenheidsaanvoerder Han van Dijk schoot na voorbereidend werk van Kleen huizenhoog over en dat was gelet op zijn positie misschien wel een groter huzarenstukje dan raak schieten. Nog geen twee minuten later lag aan de andere kant bijna de 3-1 in het netje. Tot opluchting van de bezoekers slaagde eerst Ter Avest en daarna in de rebound Postma er niet in om de Sneker achterstand te vergroten, waarna Van Dijk op aangeven van Kleen een herkansing kreeg. Deze keer was de richting beduidend beter, al was het resultaat onder de streep “letztendlich” hetzelfde als bij zijn eerste mogelijkheid.



Toegevoegde waarde

Met nog twintig minuten op de klok leek de beslissing toch te vallen. Na een balletje breed van Postma slaagde Ter Avest er echter niet in om de bal langs doelman Tristan Boersma te werken en in de slotfase zou de Sneker goalie bij een poging van Wesselink andermaal zijn ploeg in de race houden. Die probeerde in die fase met een opportunistische strijdwijze alsnog de gelijkmaker te forceren, maar ook toen hing een derde van de thuisclub eerder in de lucht dan een tweede van de in donkerblauw geklede oranjehemden.



Yakob slaagde er na voorbereidend werk van Wesselink en Ter Avest echter niet in om de toegevoegde tijd van weinig toegevoegde waarde te laten zijn, al bleek die uiteindelijk alleen voor een paar afscheid nemende spelers van DETO van extra waarde. ​Derhalve bleef het bij 2-1 en met die nederlaag werd ONS Sneek zoals hiervoor al werd vermeld, als nummer viertien van de hoofdklasse B definitief veroordeeld tot het spelen van promotie-/degradatieduels.

DETO Twenterand - ONS Sneek 2-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Bas Postma (2.), 1-1 Rik Koelewijn (13.), 2-1 Ferdi ter Avest 45.)

​Scheidsrechter: R.W. de Wit

​Gele kaart: Hoeseb Yakob, Niels Eshuis (DETO Twenterand), Gabriël Fernando (ONS Sneek)

Opstelling DETO Twenterand: Roberto Stopel, Tim Bongers (58. Karlo Borghuis), Koen Fleer (90.+1 Jip Lanjouw), Tom Koelman, Met Baglar, Coplan Soumaoro (66. Tim Pothast), Hans Matti, Kai Wesselink, Hoeseb Yakob, Bas Postma en Ferdu ter Avest (90.+1 Niels Eshuis)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong (66. Steyn Potma), Gabriël Fernando, Joran Swart (83. Rik Weening), Glenn Buma, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds, Simon de Laat (83. Vladik Drakopulo), Niels Nadorp, Han van Dijk (76. Gerben Visser) en Nick Kleen

