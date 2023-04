ONS Sneek verliest in Winsum en vervult even niet meer dan een bijrol

Droomstart

Deze week zouden die in het nadeel van ONS Sneek verschuiven en dat nadeel diende zich al snel aan. Nadat een volley van Tim Hofman nog net over de Sneker goal zeilde, was het in de elfde minuut namelijk al raak. Yumé Ramos stak Tijs Mulder weg en die plaatste nadat hij doelman Tristan Boersma had omzeild​, voor de thuisclub de openingstreffer op het bord. Het was voor de op een periode jagende ploeg van trainer Fred de Boer zoiets als een droomstart, maar die werd daarna niet van een vervolg voorzien.



Droomstart 2

Dat bood ONS Sneek dat het deze middag zonder Nick Kleen moest doen, de gelegenheid iets terug te doen, zou men zeggen. De activiteit van de Snekers bleef echter beperkt tot een mooie combinatie die door Stefan Westra met een effectvol balletje werd afgesloten. Het effect sorteerde echter geen effect en dat bleef vlak voor de thee ook uit bij een doelpoging van aanvoerder Joran Swart. In de eerste minuut na rust was het effect echter “voll da”, toen doelman Wouter Meijer een inzet van Nordin Tahboun niet onder controle kreeg en wie anders dan Ewart Ottema ter plekke was om de rebound af te ronden (1-1). Het was droomstart 2 en die rook naar meer.



Meer ONS Sneek, Winsum scoort

Bij een dieptepass van Stefan Westra kreeg Tahboun de bal echter niet goed mee en nadat Hans Zwakenberg aan de andere kant met een kopbal Boersma tot een redding dwong, leek dat toch de opmaat voor meer ONS Sneek. Leek, want in de 64ste minuut kwam de bal na een afgeslagen aanval voor de voeten van Wouter Bloem, die vervolgens twee Sneker verdedigers zijn hielen liet zien en het gespikkelde attribuut beheerst in de verre hoek schoof. Het was vanuit het perspectief van ONS Sneek een lelijke tegenvaller in een fase, waarin het muntje de Friese kant op leek op te vallen.



Dat muntje zou in het laatste deel van de wedstrijd ook niet meer de kant van ONS Sneek opvallen. Sterker nog, de thuisclub kreeg via doelpuntenmaker Tijs Mulder nog een behoorlijke mogelijkheid om de wedstrijd in het slot te gooien. Oog in oog met Boersma moest hij echter zijn meerdere in de Sneker sluitpost erkennen, waardoor de wedstrijd in het laatste deel nog een wedstrijd bleef. In de stand veranderde echter niks meer en dus bleek “de pot” van Bloem uiteindelijk de winnende.



Door die overwinning bleef Winsum aan kop in de tweede periode en zakte ONS Sneek van plek twee naar plek vijf. Bovenin staat alles echter nog dicht bij elkaar en komende zaterdag wanneer de ploeg van Arnoud Koster koploper Pelikaan S ontvangt, kunnen de panelen zoals hiervoor al werd vermeld, weer totaal anders staan en zeker als de Snekers dan net als in de beker van de Groningers weten te winnen.

Winsum - O.N.S. Sneek 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Tijs Mulder (11.), 1-1 Ewart Ottema (46.), 2-1 Wouter Bloem (64.)

Scheidsrechter: H.A. Venekamp

Gele kaart: Heinze Andringa (Winsum), Pieter Abe de Jong, Mark Westra (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Pieter Abe de Jong, Mark Westra, Stefan Westra, Wesley Tankink, Nordin Tahboun en Ewart Ottema



