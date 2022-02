ONS Sneek vangt bot op Urk

URK - Een stunt op Urk was zeker mogelijk geweest, want de formatie van trainer Jan Vlap oogde in fases frisser dan de stroperig spelende koploper en de Sneker voorsprong halverwege de rit viel dan ook niet onverdiend te noemen. Toch ving ONS Sneek uiteindelijk bot, omdat de thuisclub na rust de wedstrijd alsnog wist te kantelen.

Urk begon fel en kreeg in de openingsfase via Klaas Romkes en Riekelt Nentjes ook een paar goede kansen om de score te openen. Na dat openingsoffensief had de ploeg van trainer Gert Jan Karsten echter veel moeite om tot kansen te komen en was het spelaandeel van ONS Sneek groter. Dat ging ook gepaard met mogelijkheden en na een klein half uur werd één daarvan door Gabriël Fernando benut. Na voorbereidend werk van Rik Weening schoof de naar Harkemase Boys vertrekkende verdediger de. bal vanaf een meter of zes langs de op het Zuidersportpark niet geheel onbekende doelman Richard Strijker (0-1).

Na die openingstreffer had er voor de brigade van trainer Jan Vlap meer ingezeten maar de eindpass was mede door de straffe wind dikwijls goed genoeg en zo stierf een counter nadat de thuisclub een strafschop claimde, een vroeg dood. Niet veel later gebeurde hetzelfde toen Han van Dijk een diepe bal niet onder controle kreeg en toen die controle op slag van rust eindelijk daar was, bleek Strijker bij een inzet van Nick Kleen een te grote sta in de weg.

De thuisclub stelde daar in dat deel van de wedstrijd niet al te veel tegenover, al kreeg Urk een paar minuten voor het rustsignaal via Hessel Snoek nog wel een grote kans om de stand gelijk te trekken en moest doelman Tristan Boersma zowel bij een vrije trap van Marinus Snoek als bij een schot van William de Boer handelend optreden.

Mede daardoor verscheen de gelijkmaker niet op het bord, maar daarin zou kort na de hervatting verandering komen. Het tweede bedrijf was namelijk net zeventien seconden onderweg, toen de vrijstaande William de Boer de bal na een voorzet van invaller Lucas Schraal laag langs de kansloze Boersma schoot.

Die snelle tegentreffer had het effect van een mokerslag en ONS Sneek had als een aangeslagen bokser even acht tellen rust nodig. De ploeg uit de Waterpoortstad herstelde zich echter snel en hield vervolgens de Urker jacht behoorlijk in toom en kreeg in de omschakeling een aardige mogelijkheid. Van Dijk vond echter niet de juiste richting en die ontbrak ook bij een voorzet van Hessel Snoek waarbij de (te) laat reagerende Boersma met de schrik vrijkwam. Even later moest Boersma echter toch het hoofd buigen. De wijze waarop dat gebeurde, viel vanuit ONS-perspectief ongelukkig te noemen, want na een steekpassje caramboleerde de bal via het been van de Sneker goalie en Hessel Snoek tegen de touwen.

De Sneker pechvogel hield een paar minuten later bij een fraaie omhaal van Iede den Dulk zijn ploeg in de race. Die race leverde vervolgens een half kansje voor Van Dijk op, terwijl ONS Sneek na een overtreding op diezelfde Van Dijk op een kansrijke positie een vrije trap mocht nemen. De krul van Fernando had weliswaar de goede richting maar helaas niet de goede hoogte, waarna een inzet van de ingevallen Steyn Potma niet meer dan een hoekschop opleverde.

Urk moest in die fase alle zeilen bijzetten en verdedigde de marginale voorsprong bij wijze van spreken met hand en tand. Tegelijk kregen de withemden in de omschakeling de nodige ruimte en bij één van die tegenstoten gooide de al genoemde Lucas Schraal op aangeven van William de Boer de wedstrijd definitief in het slot (3-1). Boersma voorkwam vervolgens dat invaller Jelle de Boer dat slot nog verder sloot, waarna Van Dijk na een goedlopende aanval over links nog dichtbij de aansluiting was. Dat had de Snekers overigens niet geholpen, want dat ONS Sneek deze middag op Urk bot zou vangen, was toen al duidelijk.



SV Urk - ONS Sneek 3-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Gabriël Fernando (27.), 1-1 William de Boer (46.), 2-1 Hessel Snoek (72.)., 3-1 Lucas Schraal (88.)

Scheidsrechter: W. Wiersma

​Gele kaart: Gert Jan Karsten (SV Urk), Rik Koelewijn (ONS Sneek)

​Opstelling SV Urk: Richard Strijker, Riekelt-Jan Brands, Dick Hakvoort (60. Klaas Kramer), Johannes Schrijver, Iede den Dulk, Riekelt Nentjes, Marinus Snoek, Lucas Nagel (60. Pieter Brands), William de Boer, Klaas Romkes (41. Lucas Schraal) en Hessel Snoek (78. Jelle de Boer)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen Rik Koelewijn, Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Mark Westra, Han van Dijk, Rik Weening (75. Steyn Potma), Gerben Visser en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com/