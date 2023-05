ONS Sneek van de hel naar de hemel en weer terug

Hitchcock

​Oud ONS-voorzitter Harm de Wagt sprak voor de wedstrijd tegen Blauw Wit ’34 over een Hitchcock-scenario. Een deel van dat draaiboek werd vorige week echter al geschreven, toen van de kanshebbers alleen Pelikaan S wist te winnen. Toen gaf ONS Sneek zijn troeven uit handen met als gevolg dat men nu moest winnen en moest hopen dat het op de andere velden goed zou uitpakken. Dat deed het dus twee lange minuten lang.



Geen deal

Nadat Ewart Ottema zijn opponent op snelheid aftroefde en de bal voorgaf, leek de ploeg van trainer Arnoud Koster snel zaken te kunnen doen. Nick Kleen was echter net te laat en zag vervolgens dat de deal bij kopballen van Patrick van der Veen en Ottema ook niet gesloten werd. Dat was even daarvoor aan de andere kant ook het geval geweest, toen zowel een doelpoging van Wiebe Bakker als een uithaal van Arjen Boonstra de eindstreep (lees: de doellijn) niet haalde. Daarna voorkwam Blauw Wit ’34 met een goede ingreep dat Nick Kleen na een steekpass van Joran Swart een mogelijkheid kreeg. Die kreeg Rik Koelewijn na een dik kwartier na mistasten van doelman Kevin Wilpstra wel, maar de inzet van de middenvelder werd door Dion Rooze voor “de eindstreep” weggekopt,



Venijn

Vervolgens belandde een schot van Jordy den Hoedt in een baan om de aarde en was een inzet van Floris Boonstra niet venijnig genoeg om ONS-doelman Tristan Boersma “Ernsthaft" in verlegenheid te brengen. Dat venijn zat na een voorzet van Kleen wel in een schuiver van Wesley Tankink - een half metertje naast - en even later in een dit inzet van Bob Schepers, waarbij Boersma met de voet als reddende engel optrad.



Uit het niets

Zo leek de evenwichtige eerste helft ook met een evenwichtige stand te worden afgesloten, totdat Ottema de bal op fraaie wijze van een meter of twintig “im Winkel” schoot. Nadat bij de volgende aanval een Sneker speler van de bal werd gelopen, verdubbelde Ottema even later nadat Kleen vanaf rechts naar binnen trok, met een van richting veranderde inzet de marge. Dat verschil zou de rust halen, omdat een kopbal van Niels Nadorp net over ging en omdat Schepers bij een hernieuwde poging opnieuw Boersma op zijn weg vond.



De handdoek

Meteen na rust redde Wilpstra bij een inzet van Koelewijn die na een combinatie met Nordin Tahboun in alle vrijheid mocht uithalen. Kort daarop verdween een harde uithaal van Ottema over en een minuut later voorkwam Boersma met een knappe redding dat Blauw Wit ’34 de aansluiting tot stand bracht. In plaats van 2-1 werd het even later 3-0, toen “captain” Swart vanaf een meter of vijfentwintig uithaalde en met een streep een streep onder de Leeuwarder intenties zette. Na die treffer leek het bezoekende Blauw Wit ‘34 de handdoek in de ring te gooien, al moest Boersma bij een volley van invaller Yorben Aronds en bij een van richting veranderd schot van Den Hoedt nog wel een paar keer handelend optreden.



Wachten

Aan de andere kant voorkwam een optreden van Wilstra dat een counter van ONS Sneek met Kleen in de hoofdrol een vierde Sneker treffer opleverde en die kwam er ook niet, toen Tahboun even later de kleine vleugaanvaller opnieuw in stelling bracht. Daarvoor liet Blauw Wit ’34 aan de andere kant een kopkans onbenut en had een mispeer van Pieter Abe de Jong slechts een hoekschop tot gevolg. Daardoor leek de wedstrijd op een 3-0 zege voor ONS Sneek uit te draaien, totdat Bas Koetstra in de eerste minuut van de toegevoegde tijd alsnog de eretreffer op het bord bracht. Vervolgens begon op het Zuidersportpark het wachten, waarbij ONS Sneek bij de gelijkmaker van ON Groningen van de hel in de hemel belandde en twee minuten later na een door Pelikaan S benutte strafschop dus de omgekeerde route aflegde.

O.N.S. Sneek - Blauw Wit ’34 3-1 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Ewart Ottema (36.), 2-0 Ottema (38.) 3-0 Joran Swart (56.) 3-1 Bas Koetstra (90.+1)

Scheidsrechter: R. Tulen

Gele kaart: Ewart Ottema, Joran Swart, Nick Kleen, David Bergsma (ONS Sneek), Niels Nadorp (Blauw Wit '34)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Patrick van der Veen (83. Glenn Buma), Geoffrey Eekhof (76. Mounir Loolofs), Rik Koelewijn (68. Mark Westra), Stefan Westra, Wesley Tankink (83. Jorn Dijkstra), Nordin Tahboun, Ewart Ottema (76. David Bergsma) en Nick Kleen