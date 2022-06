ONS Sneek valt van zijn sokkel

Het seizoen 2021-2022 was na een hoopgevende start en behoudens een korte opleving in dit voorjaar vooral een worsteling en het was voor velen dan ook geen verrassing dat ONS Sneek dat in Friesland jarenlang tot de toonaangevende clubs behoorde en in het land der Noordelijke amateurs toch als een grootmacht werd aangemerkt, uiteindelijk toch van zijn sokkel viel.



Betere mogelijkheden

Daar zag het tegen de Waardenburg Neerijnen Combinatie aanvankelijk overigens niet naar uit, want de betere mogelijkheden waren in de openingsfase voor de thuisclub. Een poging van Nick Kleen verdween echter voorlangs en een kopbal van Han van Dijk - na een voorzet van diezelfde Kleen - belandde in de grijpgrage handen van WNC-doelman Dick van Loon, waardoor de Sneker kant van het prachtige scorebord onaangeroerd bleef.



Aan de zijde van WNC viel daarentegen wel verandering waar te nemen, want na een kleine twintig minuten opende Mirel Ibrahimovic na een niet al te sterk optreden van de Sneker defensie de score, waarna aanvoerder Wesley Tankink op aangeven van Patrick van der Veen een mogelijkheid uit de buitencategorie kreeg om de stand gelijk te trekken. Ook deze keer bleef de Sneker kant van het al genoemde bord bewegingsloos en dat leek in de rest van het eerste bedrijf zo te blijven. Totdat op slag van rust een hoekschop van Kay van den Boogaard bij en tegen de tweede paal terecht kwam, de explosieven opruimingsdienst van de oranjehemden faalde en de bal via Eyoub Allaoui opeens in de touwen lag (0-2).



Nog niet gestreden

Die treffer had zo kort voor de thee het effect van een mokerslag, een slag die ONS Sneek een week eerder tegen Brielle zelf uitdeelde. Niettemin leek de strijd nog niet gestreden, te meer omdat de thuisclub vroeg in de tweede helft een aantal keren nadrukkelijk op de deur klopte. Bij een free kick van Gabriël Fernando en bij een kopbal van Steyn Potma ontbrak echter de finishing touch, terwijl Potma minuten later bij een voorzet van Rik Koelewijn voor de aansluiting net tekort kwam.



Halverwege de tweede helft kwam die aansluiting echter alsnog tot stand. Na een overtreding op Nick Kleen verdween de bal op de stip en zondaar Melvin van Gestel in het rode boekje van scheidsrechter Stegeman, waarna Han van Dijk vanaf elf meter zowel de hoop als de spanning terugbracht, te meer omdat ONS Sneek vanaf dat moment met een man meer op de mat stond. .



Ruimte

​Voetballend tegen een gereduceerde opponent is echter niet altijd eenvoudig, zo ook gistermiddag niet. Het zich ingravende WNC bleef dan ook eenvoudig overeind en gaf niet of nauwelijks ruimte weg, terwijl die aan de andere kant met het vorderen der tijd juist toenam en helemaal toen doelman Tristan Boersma in de laatste minuten mee ten aanval trok. Die ruimte werd de Sneker brigade diep in blessuretijd fataal, toen Kay van den Boogaard de bal kreeg en de thuisclub niet meer bij machte was om de nekslag te voorkomen. Daarmee viel ONS Sneek definitief van zijn sokkel. Die val werd echter al veel eerder ingezet en kwam daardoor voor velen zoals hiervoor al werd vermeld, niet echt als een verrassing.

ONS Sneek - W.N.C. 1-3 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Mirel Ibrahimovic (19.), 0-2 Eyoub Allaoui (45.+3), 1-2 Han van Dijk (71.-pen.), 1-3 Kay van den Boogaard (90.+5)

​Scheidsrechter: G. Stegeman

​Gele kaart: Pieter Abe de Jong, Niels Nadorp (ONS Sneek), Kay van den Boogaard (WNC)

Rode kaart: Melvin van Gestel (WNC)

​ Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Gabriël Fernando, Patrick van der Veen, Rik Koelewijn, Simon de Laat, Wesley Tankink (64. Gerben Visser), Niels Nadorp, Steyn Potma (64. Mark Westra), Han van Dijk en Nick Kleen

​Opstelling W.N.C.: Dick van Loon, Melvin van Gestel, Dzena Keric, Roman Rahmani, Sonny van Kranenburg (40. Sam van Doremalen), Nehemia Sanaky, Joël Sanaky, Mirel Ibrahimovic, Gideon Emanuels (72. Luuk Uitman), Eyoub Allaoui (85. Jeffrey Weidema) en Kay van den Boogaard

Bron: www.pengel.weebly.com