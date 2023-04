ONS Sneek trekt Stephen Adisi en Ruben Pijlman aan

SNEEK- Eersteklasser ONS Sneek presenteerde vanmorgen met Stephen Adisi en Ruben Pijlman twee nieuwe krachten. Beide spelers gingen met de oranjehemden een tweejarige verbintenis aan en dat betekent dat Adisi en Pijlman zowel in het seizoen 2023-2024 als in 2024-2025 de kleuren van ONS Sneek zullen verdedigen.

Adisi die zowel op het middenveld als in het hart van de verdediging uit de voeten kan, komt over van Leeuwarder Zwaluwen. De 28-jarige Ghanees zou vorig jaar al de overstap naar “South Park” maken en speelde toen in een oefenwedstrijd tegen Cambuur o.21 met ONS Sneek mee. Later besloot Adisi om hem moverende reden om toch in Leeuwarden te blijven.

Doelman

Van de komst van doelman Ruben Pijlman werd op deze site al eerder gewag gemaakt. Pijlman is een kind van de club die aan de Alexanderstraat de gehele jeugdopleiding doorliep. Al op jonge leeftijd maakte de goalie deel uit van de A-selectie van ONS Sneek en dat bleef ook bij Cambuur niet onopgemerkt, Na zijn periode in de Friese hoofdstad keerde de sluitpost terug om vervolgens voor studie naar Amerika te vertrekken. Nu is Pijlman weer terug en vanaf komend seizoen behoort hij dus weer tot de oranje gelederen.

Tegenover de komst van voornoemde spelers waarbij uiteraard ook “comebackkid" Jelle de Graaf moet worden vermeld, en de verlenging van de verbintenissen met Glenn Buma, Jorn Dijkstra, Geoffrey Eekhof, Pieter Abe de Jong, Mounir Loolofs, Joran Swart en Nordin Tahboun staat het vertrek van acht spelers. Jan Rein Boelsma (VVI), Nick Kleen (Berkum), Rik Koelewijn (Drachtster Boys), Ewart Ottema (Harkemase Boys), Delachance Sabuni (Noordbergum), Patrick van der Veen (Zeerobben), Mark en Stefan Westra (beide Jubbega) hebben namelijk besloten om komend seizoen hun geluk elders te gaan beproeven.

