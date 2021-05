ONS Sneek start met Multiskills

Het doel van Multiskills is dat kinderen zich motorisch breed en veelzijdig kunnen ontwikkelen. De trainingen zijn gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM). Gedurende de trainingen komen alle grondvormen van bewegen aan bod. “Kort gezegd houdt het in dat we voetbal gerelateerde oefenvormen doen, gecombineerd met geheel andere vormen. Voorbeelden zijn onder andere pass en trapoefeningen terwijl je met een frisbee gooit of eerst over een hindernis moet springen om een bal aan te nemen. Ook wordt er gebruik gemaakt van hele andere sporten zoals rugby, handbal of trefbal om motorische vaardigheden aan te leren die ook in het voetbal van belang zijn. We maken daarbij gebruik van allerlei verschillende sportmaterialen.”

Plezier in bewegen

Plezier in bewegen is belangrijk en een essentiële motivator voor elke leeftijd om te blijven bewegen. Douwe Jan van der Wal: “Goed leren bewegen is belangrijk voor de gezondheid, het welzijn en de fitheid. Diversiteit en variatie van oefeningen zorgt voor een grotere veelzijdigheid en dat heeft weer positieve gevolgen voor een beter aanpassingsvermogen, minder blessures, betere sportieve prestaties en meer creativiteit.” Multiskills trainingen zijn er op de vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur. Leden van ONS Sneek tot en met de JO12 kunnen hier gratis aan deelnemen, maar het project staat ook open voor kinderen uit de regio. Er kunnen in deze eerste fase maximaal 60 deelnemers worden toegelaten, dus meld je snel aan.

De coördinatie wordt verzorgd door Jos van Kimmenaede van Buro Support. Hij is (binnenkort) gecertificeerd ASM trainer en onder andere werkzaam voor de KNVB en KNHB. Voor de zomervakantie worden er nog drie trainingsdagen georganiseerd. Vrijdag 18 juni, vrijdag 25 juni en vrijdag 2 juli.

In het seizoen 2021-2022 zal Multiskills gedurende het hele seizoen worden aangeboden, in vier blokken van acht weken. Zo is ONS Sneek één van de eerste clubs in Noord Nederland die een structureel aanbod heeft ontwikkeld, gericht op breed motorische ontwikkeling, voor alle jeugdleden (en niet leden) t/m de JO12.

Aanmelden voor de kennismakingstrainingen kan via hoofdvoetbalzaken@onssneek.nl.