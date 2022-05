ONS Sneek stapt op de drempel van handhaving

Breekpunt

​Het breekpunt in de wedstrijd voltrok zich twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, toen invaller Steyn Potma over de linkerkant op avontuur ging en ter hoogte van de penaltystip op onreglementaire wijze een halt wordt toegeroepen en de bal op de al genoemde stip verdwijnt, waarna aanvoerder Wesley Tankink het vonnis onberispelijk voltrekt.

Geen killers

​Voor dat moment was het vooral ASV De Dijk dat op de pauken sloeg. De ploeg van de overkant van het IJ kreeg dan ook de betere mogelijkheden, maar Amir Riffi en Obed Kwofie slaagden er niet in om het welbekende ei te leggen, iets wat de formatie van trainer André Teuling blijkens de statistieken het hele seizoen al parten speelt. Tot aan de zestien oogt het allemaal prima, maar binnen de beruchte lijnen ontbreken de echte killers, al wordt daarmee doelman Tristan Boersma tekort gedaan, want de ONS-goalie stond beide keren op de juiste plek.



Geluk

​Ook na rust ontbrak het niet aan kansen, maar in een één op één situatie met Boersma slaagde Kwofie er niet in om de bal tegen de touwen te werken, iets wat later ook Sammy Gemmel niet lukte, al had hij bij een inzet op het aluminium het geluk niet aan zijn zijde. Geluk had ONS Sneek wel en dan vooral een gelukkige hand van wisselen, want Steyn Potma stond nog maar koud in het veld toen hij door Han van Dijk diep werd gestuurd met de hiervoor al omschreven strafschop tot gevolg.



Meer mogelijkheden

​Hoewel ASV De Dijk kort daarna via Hjalmar Oomens en de al genoemde Gemmel een paar goede mogelijkheden kreeg om de stand gelijk te trekken - beide keren hield Boersma met een redding de gasten van scoren af - vormde die “pengel” het breekpunt. ONS Sneek kreeg meer ruimte en vulde de tot dan schaarse voorraad met mogelijkheden via Nick Kleen en Potma verder aan. De Sneker “attacks" bleven echter zonder succes tot de zesde minuut van de blessuretijd, toen Kleen na een fraaie solo de bal vanaf de achterlijn voorgaf en Potma voor de tweede keer deze middag van zich deed spreken.



​Daarmee was de buit wel binnen, al deden de bezoekers in de resterende speeltijd met man en macht inclusief doelman Max Klink nog verwoede pogingen om nog iets aan de naderende - en wellicht niet helemaal terechte - nederlaag te doen. Die resterende speeltijd bleek echter tekort om ONS Sneek in de strijd om rechtstreekse handhaving van de drempel af te houden en met veertien punten uit de laatste zes wedstrijden lijkt een stap over de dorpel nog slechts een kwestie van tijd.

ONS Sneek - ASV De Dijk 2-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Wesley Tankink (71.-pen.), 2-0 Steyn Potma (90.+6)

​Scheidsrechter: M. Broekhuizen

​Gele kaart: Wesley Tankink, Pieter Abe de Jong (ONS Sneek), Ruben van Dam, Adam, Akhayad, Kaya IJsendijk (ASV De Dijk)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart (67. Steyn Potma), Gabriël Fernando, Glenn Buma, Mounir Loolofs (67. Patrick van der Veen), Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Simon de Laat, Han van Dijk (87. Gerben Visser) en Nick Kleen

Opstelling ASV De Dijk: Max Klink, Kaya IJsendijk (80. Nydel Forgweh), Ruben van Dam, Lucien Wa Bwanda (80. Souffian El Bousklati), Mohamed Akhayad, Obed Kwofie, Hjalmar Oomens (87. Mohamed Bendidi), Sammy Gemmel, Adam Akhayad (80. Dennis Tomassetti), Amir Riffi en Dihailey Damley

Bron (en meer foto's): https://pengel.weebly.com/