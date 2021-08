ONS Sneek sluit voorbereiding af met zevenklapper

HARLINGEN- ONS Sneek heeft gistermiddag de voorbereiding op het seizoen 2021-2022 afgesloten met een ruime zege. Op het Oosterpark in Harlingen was de formatie van trainer Jan Vlap met 7-1 te sterk voor Zeerobben, dat als verzachtende omstandigheid mocht aanvoeren dat de hoofdmacht nog niet al te lang aan de slag is en pas zijn eerste oefenmeters maakte.

Over pas gesproken. De wedstrijd was nog maar net onderweg toen Mark Westra na een goed uitgespeelde aanval de openingstreffer voor zijn rekening nam. Een klein kwartier later mocht Nick Kleen op de rand van buitenspel doorgaan, waarna hij de marge verdubbelde. Een paar minuten later deed de thuisclub iets terug toen Jordy Torenbeek uit een corner van Koen Attema bij de eerste paal doelman Tristan Boersma het nakijken gaf. Vervolgens was het ruisen van de Waddenzee enige tijd het enig waarneembare geluid, maar tegen het einde van de eerste helft zorgde ONS Sneek in kort tijdsbestek voor geluid uit de speakers. Eerst liet Gerben Visser de 1-3 noteren en amper een minuut later bouwde Rik Weening met de 1-4 de voorsprong uit naar drie treffers.

Na rust

Net na rust kopieerde ONS middels een treffer van Nick Kleein - zijn tweede van de middag - het scenario uit de eerste helft en een paar minuten later besloot Gerben Visser dat hij niet kon achterblijven en produceerde hij eveneens zijn tweede. Daarmee maakte de aanvalsleider het halve dozijn vol en daarbij zou in de resterende speeltijd nog één bovenop komen en wel van Han van Dijk. De invaller bepaalde daarmee de eindstand naar later bleek, op 1-7.



Met die overwinning sloot ONS Sneek zoals hiervoor al werd vermeld, de voorbereiding op het seizoen 2021-2022 af. Dat seizoen begint komende zaterdag, wanneer de Snekers het bal in de hoofdklasse B openen met een thuiswedstrijd tegen Flevo Boys.

Zeerobben - ONS Sneek 1-7 (1-4)

Doelpunten: 0-1 Mark Westra (3.), 0-2 Nick Kleen (17.), 1-2 Jordy Torenbeek (21.), 1-3 Gerben Visser (38.), 1-4 Rik Weening (39.), 1-5 Kleen (47.), 1-6 Visser (50.), 1-7 Han van Dijk (65,)

​Scheidsrechter:

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Mark Westra, Rik Weening, Gerben Visser en Nick Kleen wisselspelers: Jermaine Bregita, Han van Dijk, Pieter Abe de Jong, Niels Nadorp en Sybren Terlouw

Bron: Bron: https://pengel.weebly.com/