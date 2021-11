SNEEK - Toeschouwers mochten volgen de geldende coronamaatregelen niet aanwezig zijn en als dat al was toegestaan, dan zouden velen achteraf toch hebben gedacht dat ze beter niet hadden kunnen gaan. De formatie van Jan Vlap had namelijk niets in te brengen en was gistermiddag niet meer dan slachtoffer op "Slacht Park" om maar eens een variant op "South Park" uit de kast te halen.

De oranjehemden die het zonder de aanvallers Nick Kleen en Rik Weening moesten doen en waarbij de nog niet volledig wedstrijdfitte Gerben Visser in eerste instantie op de bank plaats nam, hadden tegen Eemdijk niets in de melk te brokkelen en kregen alle hoeken van het Zuidersportpark te zien met uiteindelijk een alleszeggende 1-9 nederlaag tot gevolg.

Hoewel Bas Buimer al vroeg in de wedstrijd namens de gasten een goede mogelijkheid kreeg, bleef ONS Sneek aanvankelijk, zij het met het nodige kunst- en vliegwerk, overeind. Dat hielden de mannen in oranje tot minuut 21 vol, toen Sjohn van Gulik uit een vrije trapmaan Jesper van Dalen raak kopte en daarmee het bal opende. Op de dansvloer van wat toen nog "South Park" heette, voerde Argjend Selimi een kwartier later de tweede dans op, toen hij na een pass van de al genoemde Buimer doelman Tristan Boersma opnieuw het nakijken gaf.

​De ONS-keeper stond even later te ver voor "de orkestbak" en met een fraaie lob deponeerde Van Dalen de bal in de bak, waarna Nigel van Zelst op slag van rust met een schot van de rand van de zestien ook een duit in het bakje deed (0-4). Daarmee was de wedstrijd gespeeld, zo die niet al lang en breed gespeeld was, want ONS Sneek wist in de eerste 45 minuten niets maar dan ook niets te creëren.

Daarin kwam vroeg in de tweede helft verandering, maar na een pass van Gabriël Fernando kreeg Han van Dijk de bal bij de eerste mogelijkheid niet tussen de palen. Dat laatste lukte Van Zelst even later wel, al werd hij daarbij wel door een foutieve terugspeelbal geholpen. Ook bij de volgende treffer kreeg de ploeg van trainer Willem Romp enige assistentie, want na een actie van Selimi en een inzet van Van Gulik gaf centrale verdediger Joran Swart de bal onbedoeld de beslissende richting.

Daarmee maakte Eemdijk het halve dozijn vol en in volle stadions hoort men dan vaak de kreet: "tien, tien". Dat zou de ploeg van trainer Jan Vlap uiteindelijk bespaard blijven, maar Eemdijk kwam in het vervolg wel heel dicht in de buurt. Met nog dik twintig minuten op de klok rondde Selimi na een voorzet van Frank Heus namelijk doeltreffend af en een paar minuten later gaf laatstgenoemde opnieuw een assist, waarna Van Zelst met zijn derde van de middag de 0-8 liet noteren.

Daarna haalden de gasten de voet van het gaspedaal en kreeg ONS Sneek iets meer lucht. Dat leverde zo waar een tegentreffer op. Na een dieptepass redde invaller en debutant Steyn Potma die in de o.23 ook regelmatig trefzeker is, met een inzet in de verre hoek de eer en kort na dat moment had een andere invaller i.c. Kevin Mennega het Sneker leed nog iets meer kunnen verzachten. In plaats daarvan strooide Eemdijk in blessuretijd middels een treffer van Jeffrey van den Dikkenberg nog wat meer zout in de wijd openstaande Sneker wonden en daarmee benadrukte hij nog eens dat ONS Sneek deze middag op "Slacht Park" vooral slachtoffer was.

ONS Sneek - Eemdijk 1-9 (0-4)

Doelpunten: 0-1 Sjohn van Gulik (23.), 0-2 Argjend Selimi (23.), 0-3 Jesper van Dalen (37.), 0-4 Nigel van Zelst (42.), 0-5 Van Zelst (52.), 0-6 Joran Swart (59.-e.d.), 0-7 Selimi (67.), 0-8 Van Zelst (70.), 1-8 Steijn Potma (76.), 1-9 Jeffrey van den Dikkenberg (90.)

​Scheidsrechter: M.A. Roeleveld

​Gele kaart: Arnoud Koster (ONS Sneek) Bas Buimer (Eemdijk)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando (57. Pieter Abe de Jong), Joran Swart, Patrick van der Veen (84. Simon de Laat), Glenn Buma, Giovanni Aronds, Simon de Laat, Wesley Tankink (68. Steijn Potma), Mark Westra, Han van Dijk (57. Gerben Visser) en Rico Cordes (67. Kevin Mennega)

​Opstelling Eemdijk: Jeroen de Harder (55. Gerben Jan Ruizendaal); Zeger Beukers Jan Pieter Hartog (55. Dennis Hollart), Jordie Huijgen, Rick Blokhuis (55. Freek van Velzen); Sjohn van Gulik (55. Jeffrey van den Dikkenberg), Jesper van Dalen, Bas Buimer, Argjend Selimi, Nigel van Zelst en Frank Heus

Bron: https://pengel.weebly.com/