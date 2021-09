ONS Sneek runner-up na zege op SDC Putten

De rit naar die positie werd met een ietwat andere strijdwijze ingezet. Zo verscheen de "gedroomde" vervanger van de geschorste Gerben Visser i.c. Jermaine Bregita niet op het wedstrijdformulier en opereerde Han van Dijk als een soort van schaduwspits. Daarnaast maakte Mounir Loolofs uit de o.23 die de plek van de geblesseerde Rik Koelewijn innam, zijn debuut op "South Park".

​De debutant zag dat SDC Putten voor het eerste gevaar zorgde, waarna Nick Kleen aan de andere kant meteen voor de openingstreffer leek te zorgen. De snelle vleugelspits schoot echter echter in de grijpgrage handen van doelman Thijs Laan die even later hard in botsing kwam met de andere "winger" i.c. Rik Weening. De van Buitenpost overgekomen Weening probeerde het even later met een schot, waar hij wellicht de bal beter voor de beter gepositioneerde Mark Westra had kunnen laten lopen. Drie minuten later was het echter alsnog raak, toen Nick Kleen de bal voorbracht en Han van Dijk met een lastige kopbal zijn uitverkiezing meer dan waarmaakte (1-0).

Onnodige gele kaart



Weer drie minuten later incasseerde aanvoerder Wesley Tankink ietwat onnodig een gele kaart en die zou later gevolgen hebben. Gevolgen waren er ook voor de doelman van SDC Putten, want de boomlange Thijs Laan werd even later naar de kant gehaald, waarna de kassier van de KNVB in de slotfase met gele kaarten voor Giovanni Aronds (ONS Sneek), Rik Vermeij en Jefta van den Broek (beide SDC Putten) weer de nodige bijschrijvingen tegemoet kon zien. Die kaarten - stuk voor stuk terecht - waren het resultaat van een grimmige fase, waarin beide ploegen meer oog voor elkaar dan voor de goal hadden.



Oog voor de goal had SDC Putten in de tweede helft na bijna een kwartier spelen wel, maar de assistent had er ook goed het oog in en de treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. Niet veel later vond Rik Weening na een mooie aanval met een indraaiende krul net niet de goede richting. Bij de herkansing deed hij het echter stukken beter door na voorbereidend werk van Mark Westra alsnog de tweede van ONS tegen de touwen te werken en daarmee voor de "Vorentscheidung" leek te zorgen.



Die kwam even later echter op de tocht te staan toen de "scheidsrechterin" een trappende beweging van Wesley Tankink met geel bestrafte en de "captain" nadat hij in de eerste helft ook al tegen geel aanliep, kon inrukken. in overtal zette SDC Putten nog een keer aan en die aanzet leverde een paar minuten later middels een treffer van Bart Posthouwer resultaat op en met nog een minuut of negen plus de nodige "Nachspielzeit" op de klok was daarmee de spanning volledig terug.



Die spanning werd In de resterende speeltijd echter niet meer in doelpunten vertaald en daardoor bleven de punten in de Waterpoortstad en vond ONS Sneek zich na het scheiden van de markt op de ranglijst terug als runner-up. Die tweede plek moet men met o.a. Buitenpost, de andere Friese hoofdklasser, delen. De Blauwkes versloegen het nog ongeslagen DETO Twenterand met het kleinst mogelijke verschil, waarbij onze oud-stadgenoot Robin Huisman de Jong de spreekwoordelijke bijl hanteerde.

Bron: https://pengel.weebly.com/