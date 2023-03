ONS Sneek revancheert zich met galavoorstelling

Overweldigend begin

Op weg naar die uitverkiezing kende de formatie van trainer Arnoud Koster een overweldigend begin. Al in de vierde minuut namen de Snekers namelijk een voorsprong en weer drie minuten later werd die verdubbeld, waarna na iets meer dan tien minuten treffer nummer drie op het bord verscheen. Eerst stuurde Ewart Ottema op rechts Nick Kleen weg, waarna Ottema uit de afgemeten voorzet van de rechtsbuiten doelman Levi de Ron met een volley voor de eerste keer het nalijken gaf. Nog geen drie minuten later moest de goalie van de bezoekers bij een “puntertje" van Kleen opnieuw het antwoord schuldig blijven en weer vijf minuten later stond De Ron bij een fraaie lob van Nordin Tahboun te ver voor zijn goal (3-0).



Eekhof

Na iets meer dan een kwartier leek Kylian Miedema die in de heenwedstrijd op sportpark Wiarda ook al twee keer had gescoord, op weg naar de drie-één. Nadat de spits doelman Tristan Boersma had omspeeld, ontbrak bij hem echter de controle. Derhalve bleef het bij drie-nul, waarna aan de andere kant de controle bij Geoffrey Eekhof wel bijna optimaal was. Bijna, want zijn doelpoging suisde net langs de verkeerde kant van de paal. Eekhof zou een minuut of zeven voor rust echter toch belangrijk zijn, toen hij de bal met een uiterste krachtsinspanning binnen hield en Ottema in staat stelde om zijn tweede van de middag tegen de touwen te werken.



Blauwdruk

​Op slag van rust had ONS Sneek het geluk aan zijn zijde, toen een doelpoging van Miedema op de lat uiteen spatte. Diezelfde Miedema mocht vervolgens in de rebound nog een keer aanleggen, maar deze keer spatte de bal op ONS-doelman Boersma uiteen. Die zag vervolgens dat het begin van het tweede bedrijf een blauwdruk van de eerste helft opleverde, want in de vierde minuut na rust liet Tahboun na een splijtende pass koeltjes de vijf-nul noteren.



Eretreffer

Na bijna een uur spelen haalde Koster Glenn Buma, Geoffrey Eekhof en Wesley Tankink naar de kant en bracht hij Patrick van der Veen, Mounir Loolofs en Pieter Abe de Jong binnen de lijnen. Een paar minuten later verving FVC-trainer Harold Wekema ook drie spelers en niet lang na hun entree konden zij ploeggenoot Jildert Boekema met de eretreffer feliciteren. Een minuut later leek Ottema de oude marge middels een hard schot weer te herstellen. Doelman De Ron verwerkte de inzet van de spits echter tot hoekschop en zag even later, dat na een voorzet op maat van Mark Westra een kopbal van diezelfde Ottema recht in zijn grijpgrage handen belandde..



Niet “uitgewinkeld"

Met die acties gaf de thuisclub aan dat men nog lang niet “uitgewinkeld” was. Twee minuten na die kopbal verscheen na een vrije trap en na een hoge voorzet met een prachtige volley van Stefan Westra dan ook het halve dozijn op het scorebord en weer een aantal minuten later bepaalde Tahboun met een intikker naar later bleek, de eindstand op zeven-één. Die eindstand had overigens nog hoger uit kunnen vallen, maar vlak voor het einde van de reguliere speeltijd stond de paal bij een inzet van Rik Koelewijn treffer nummer acht in de weg. Het zou overigens een treffer voor de statistieken zijn geweest, want de revanche voor de nederlaag van vorige week was toen door ONS Sneek al lang en breed tot stand gebracht.

O.N.S. Sneek - F.V.C. 7-1 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Ewart Ottema (4.), 2-0 Nick Kleen (7.), 3-0 Nordin Tahboun (12.), 4-0 Ottema (38.), 5-0 Tahbou (49.), 5-1 Jildert Boekema (68.), 6-1 Stefan Westra (75.), 7-1 Tahboun (81.)

Scheidsrechter: K. Moed

Gele kaart: Robin Hollander (FVC)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Joran Swart, Glenn Buma (58. Patrick van der Veen), Geoffrey Eekhof (58. Mounior Loolofs), Mark Westra, Wesley Tankink (58. Pieter Abe de Jong), Stefan Westra, Nordin Tahboun, Ewart Ottema en Nick Kleen