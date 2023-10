ONS Sneek opnieuw te sterk voor Blauw Wit ’34

Bliksemstart

Dat het tot de zeventigste minuut een wedstrijd zou blijven, lag na de bliksemstart van ONS Sneek niet in de lijn der verwachting. De oranjehemden die al na vier minuten de score openden, lieten echter in het vervolg een aantal keren na om de wedstrijd in een vroegtijdig stadium richting beslissing te sturen. Die eerste goal kwam overigens op naam van Tim ten Voorde die na een prachtige pass van Geoffrey Eekhof Blauw Wit-doelman Bartosz Jan Ringwelski het nakijken gaf.



“Kabbelmodus"

Koster had Ten Voorde in verband met het ontbreken van aanvaller Lars van der Brug naar de frontlinie doorgeschoven. Ten Voorde’s plek werd ingenomen door Harmen Boelsma, terwijl Stephen Adisi zijn plek moest afstaan aan Giovanni Aronds. Die zag dat Ruben Eijzenga al snel na de openingstreffer een behoorlijke mogelijkheid kreeg om Ringwelski voor de tweede keer te passeren. De doelman van de blauw-witten kwam daarbij als winnaar uit de strijd en was vervolgens getuige van een periode waarin de wedstrijd toch een beetje in een “kabbelmodus" zat.



Jingle

In die periode waren de meeste mogelijkheden voor de thuisclub, doch het kaliber was te mager om dit verslag te halen. Pas op het half uur kwam er weer één door de keuring en die was voor Jelle de Graaf. In een één op één-situatie met Ringwelski slaagde de linker middenvelder er echter niet in om de jingle met “doelpunt voor oranje” voor de tweede keer over het Zuidersportpark te laten schallen. Vervolgens zag de al genoemd Aronds geel en belandde de daaropvolgende vrije trap van oud ONS’er Bob Schepers een metertje naast de burcht van Max Wolfs.



Populair

Die inzet was een voorbode voor wat ging komen, want in de eerste fase na de thee was het vooral de ploeg uit Ljouwert die het water aan de kook bracht. Een ferme uithaal van Dion Rooze verdween echter ruim naast de hiervoor genoemde burcht en toen die van dichtbij door Floris Boonstra onder vuur werd genomen, was sluitpost 'Wolfie' bij het oranje legioen op zeker populairder dan een schaap. Aan de andere kant solliciteerde Boelsma ook naar een plek in de Sneker populariteitspoll, toen hij de bal na een vrije trap van Joran Swart op de pantoffel nam.



Aan de bak

Boelsma’s inzet belandde aan de voor hem verkeerde kant van de paal. Twee minuten later belandde een dieptepass van diezelfde Boelsma echte rop de juiste plek wen bij Simon Abrehaley die vervolgens met een tikje op Nordin Tahboun a. niet zelfzuchtig was en b. als mede-architect van de tweede Sneker treffer de boeken inging. Die treffer was de “Vorentscheidung”, al moest Wolfs bij een snelle uitbraak van Blauw Wit ‘34 nog wel een keer aan de bak. Dat moest zijn collega een minuut voor tijd ook met dien verstande dat de hij wel een treffer moest toestaan. Die kwam na bestudering van de beelden op naam van Arjen Stremler die daarmee de eindstand op drie-nul bepaalde.



Daarmee was ONS Sneek dus ook bij de eerste editie van 2023-2024 te sterk voor Blauw Wit ’34, terwijl men met die overwinning bovendien in het spoor bleef van Flevo Boys en KHC die beide na drie duels nog zonder puntverlies zijn. Komende zaterdag staat voor oranje in Steenwijk de uitwedstrijd tegen d’Olde Veste ’54 op het programma en dat is niet alleen de nummer zes van de ranglijst maar ook de opponent die de Snekers vorig seizoen in de kwartfinale van de beker uitschakelde.

O.N.S. Sneek - Blauw Wit ’34 3-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Tim ten Voorde (4.), 2-0 Nordin Tahboun (70.), 3-0 Arjen Stremler (89.)

Scheidsrechter: H.A. Venekamp

Gele kaart: Giovanni Aronds (ONS Sneek), Thimo de Jong, Gert Jan Spindelaar (Blauw Wit ’34)

Opstelling ONS Sneek: Max Wolfs, Mounir Loolofa, Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Jelle de Graaf (65. Simon Abrehaley), Giovanni Aronds (78. Stephen Adisi), Harmen Boelsma, Nordin Tahboun, Tim ten Voorde en Ruben Eijzenga (65. Arjen Stremler)

Bron: https://pengel.weebly.com/