ONS Sneek opnieuw reuzendoder

BUNSCHOTEN-Na de totaal onverwachte overwinning op titelkandidaat RKAV Volendam kroop de formatie van trainer Arnoud Koster op tweede Paasdag opnieuw in de huid van reuzendoder. In Bunschoten bracht ONS Sneek met Eemdijk andermaal een kanshebber op eremetaal ten val en daarmee zou op het Zuidersportpark wel eens de wens kunnen opborrelen dat het komend weekeinde weer Pasen is.

Het dubbele Paasprogramma leverde dus zes onverwachte punten op, al schoot ONS Sneek daar qua positionering niet veel mee op. Qua punten(verschil) geeft diezelfde ranglijst daardoor echter wel een rooskleuriger beeld, want het verschil met de veilige twaalfde plek werd teruggebracht tot vier punten en dat is met nog zeven duels te gaan, te overzien.

​Zo’n dag

​Het aantal kansen dat Eemdijk liet liggen, was overigens niet te overzien. Maar gelukkig voor ONS Sneek was het zo’n dag dat ie er bij de tegenstander niets in wou en dat men zelf uit de spaarzame mogelijkheden bijna het volle rendement haalde. Bijna, want bij de eerste Sneker mogelijkheid was de assist van de doorgebroken Nick Kleen op Steyn Potma net niet hard en zuiver genoeg en even later, toen de assist van de kleine buitenspeler wel van voldoende kwaliteit was, kreeg Potma de bal niet tussen de palen. Dat laatste lukte Eemdijk in het eerste kwartier wel twee keer, maar zowel bij een inzet van Jeffrey van de Dikkenberg als bij een poging van Frank Heus hield doelman Tristan Boersma met behulp van paal en lat de groenhemden van scoren af.



Schadevrij

Die zag vervolgens dat bij de volgende Sneker poging “bijna" tot het verleden behoorde en dat Niels Nadorp uit een hoekschop raak kopte (0-1). Na die treffer bleef ONS gevaarlijk in de omschakeling, maar die momenten leverden niet al te veel gevaar op, iets wat ook bij het licht dominerende Eemdijk lange tijd het geval was. Alleen na een kleine half uur kreeg Eemdijk via Argjend Selimi nog een goede mogelijkheid, terwijl men in de slotminuten nog een paar keer dreigend was. Na een overtreding van Gabriël Fernando verdween de toegekende vrije trap echter ruim over en bij een hectische situatie met uiteindelijk een inzet van Jesper van Dalen bleef ONS Sneek dankzij Boersma opnieuw schadevrij.



​Fier overeind

Na rust kwam ONS Sneek meer en meer onder druk te staan en stapelden de kansen voor Eemdijk zich op. ONS Sneek waarbij David Bergsma inmiddels de leeg gespeelde Nick Kleen had vervangen, bleef mede door het goede werk van doelman Boersma en mannen als Glenn Buma echter fier overeind, al had laatstgenoemde wel een keertje zijn handen nodig en zag hij evenals Fernando en Bergsma geel.



Niettemin hadden velen het gevoel dat als de gelijkmaker eenmaal zou vallen, het net als in een aantal eerdere wedstrijden wel eens een kaartenhuis zou kunnen worden. Dat werd het echter niet omdat Eemdijk kansen bleef missen. Zo was een inzet van Frank Heus te slap om Boersma in verlegenheid te brengen en ontbrak bij pogingen van invaller Michel Goossensen en Van Dalen de juiste richting, al moest er bij de laatste inzet wel een Sneker been aan te pas komen.



Opzichtig in de fout

Ook in het laatste deel van de wedstrijd vond Eemdijk niet de begeerde opening. Zo kopte Heus in kansrijke positie over, ging Nigel van Zelst in eenzelfde situatie veel te gehaast te werk en belandde een poging ineens van Jan Pieter Hartog evenals een schot van Heus niet binnen het aluminium raamwerk. Dat laatste lukte ONS Sneek bij het scheiden van de markt nog wel een keer en ook nog eens doeltreffend, want in de slotminuut ging Eemdijk-doelman Jeroen de Harder opzichtig in de fout en schoof Han van Dijk namens de reuzendoder de bevrijdende 0-2 tegen de touwen met de hiervoor als omschreven gevolgen en de wens dat het komend weekeinde weer Pasen is, tot gevolg.

Eemdijk - ONS Sneek 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Niels Nadorp (19.), 0-2 Han van Dijk (90.)

​Scheidsrechter: A.S. Greveling

​Gele kaart: Gabriël Fernando, Glenn Buma, David Bergsma (ONS Sneek)

Opstelling Eemdijk: Jeroen de Harder, Jordie Huijgen, Dennis Hollart, Jan Pieter Hartig, Rick Blokhuis (57. Michel Goossensen), Argjende Selimia (69. Cem ter Burg), Sjohn van Gulik (57. Mark de Graaf), Jesper van Dalen, Jeffrey van den Dikkenberg, Nigel van Zelst en Frank Heus

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Simon de Laat (70. Mounir Loolofs), Gabriël Fernando, Glenn Buma, Rik Koelewijn, Steyn Potma (70. Giovanni Aronds), Wesley Tankink, Niels Nadorp, Han van Dijk en Nick Kleen (49. David Bergsma)

Bron: https://pengel.weebly.com/