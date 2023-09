ONS Sneek opent seizoen met één-één

Dat de wedstrijd in Drachten in een remise zou eindigen, viel met de eerste helft op het netvlies toch wel opmerkelijk te noemen. Met name in de eerst helft had de ploeg van aanvoerder Joran Swart het verschil kunnen en misschien wel moeten maken. Swart kreeg overigens na een minuut of zes zelf de eerste kans. Na een aanval over veel schijven was de uithaal van de centrale verdediger echter iets te ruime bemeten, waarna Jelle de Graaf tot twee keer toe op doelman Emile Peters stuitte. .



​De eerste vrucht

De goalie van de withemden had bij de tweede poging een prima redding in huis en bij een lob van de weer volledig herstelde Sicco Brouwer - hij was vorig seizoen lang uit de roulatie - had de doelman van ONS Sneek i.c. Max Wolfs ook een prima reactie in huis. Brouwer was overigens al eerder gevaarlijk geweest maar de eerste poging van de nummer tien van Drachtster Boys eindigde tot opluchting van de oranje aanhang in het zijnet. Zo ging het spel op en neer, al was het aandeel van de oranjehemden net wat groter. Dat zou na een dik half uur de eerste oogst opleveren, toen de val na langdurig balbezit in het bezit kwam van De Graaf die met een schuiver voor de eerste vrucht zorgde.



Credits

Daarbij zou het echter blijven, al kreeg ONS Sneek in de slotfase van de eerste helft nog een aantal keren een goede mogelijkheid om de oogst uit te breiden of met andere woorden, om een tweede leg te produceren. Eerst liet Nordin Tahboun een mogelijkheid uit de buitencategorie liggen en na een combinatie tussen Pieter Abe de Jong en De Graaf verzuimde Ruben Eijzenga om de voorzet van de doelpuntenmaker doeltreffende te verzilveren, al dienen de credits bij beide mogelijkheden ook naar de reddingen van doelman Peters uit te gaan.



Oplossing in huis

Na de wisseling van speelhelft gaf de wedstrijd ook een wisseling in speelstijl te zien, waarbij het combinatievoetbal plaats maakt voor wat wel eens “lange halen, gauw thuis” wordt genoemd. Een speelstijl waarmee de thuisclub beter uit de voeten komt dan ONS Sneek. Dat gaat echter niet gepaard met een karrenvracht aan kansen en als er zich al ééntje voordoet, dan heeft ONS Sneek met doelman Wolfs mijn wijze van spreken de oplossing in huis. Zo ook in de vijfenzeventigste minuut, maar naar het oordeel van de arbiter gaat de Sneker sluitpost dan de grens van het toelaatbare over en verdwijnt de bal op de stip. Joël Wagenaar laat zich die kans niet ontnemen en schuift de bal koeltjes in de linker hoek.



Die gelijk stand valt op dat moment niet onterecht te noemen en al helemaal nadat Drachtster Boys in het laatste deel van de wedstrijd met een opportunistische speelwijze ONS Sneek het mes op de keel zet. Uit de “lange halen”, de hoekschoppen en de verre inworpen vloeit echter geen bloed meer voort en derhalve bleef het bij één-één, een uitslag die zoals hiervoor al werd vermeld, vorig seizoen ook op het scorebord stond.

Drsachtster Boys - O.N.S. Sneek 1-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Jelle de Graaf (35.), 1-1 Joël Wagenaar (75.-pen.)

Scheidsrechter: T. Beijert

Gele kaart: Paulus Paulusma (Drachtster Boys)

Opstelling ONS Sneek: Max Wolfs, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Tim ten Voorde, Stephen Adisi, Jelle de Graaf, Nordin Tahboun, Ruben Eijzenga en Lars van der Brug

Bron: https://pengel.weebly.com/