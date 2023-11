ONS Sneek op de valreep nog naast Flevo Boys

EMMELOORD - Na de verdiende zege op koploper KHC Kampen is ONS Sneek er in Emmeloord niet in geslaagd om ook de nieuwe lijstaanvoerder Flevo Boys over de knie te leggen. Sterker nog, op sportpark Ervenbos leek de in ondertal spelende thuisclub de volle buit voor zich op te eisen, maar diep in blessuretijd bracht rechtsback Geoffrey Eekhof de oranjehemden toch nog langszij.

Blessure

Hoewel de eerste Sneker speldenprikken - een mooie dieptepass van Glenn Buma en een mooie actie van Tim ten Voorde gevolgd door een uithaal van Jelle de Graaf - zeker de. moeite waard waren, ging de meeste aandacht in de openingsminuten uit naar Nordin Tahboun. De creatieve middenvelder liep namelijk al vroeg in de wedstrijd een blessure op en moest zich na een minuut of tien laten vervangen.



​Raak

Zijn vervanger Nigel Hardenberg had het overigens meteen op zijn heupen. Het sluitstuk van zijn actie eindigde echter naast de vijandelijke veste. De wedstrijd bevond zich op dat moment nog steeds in de openingsfase en die was duidelijk voor de bezoekers uit Sneek. Pas na een klein kwartier deed de thuisclub voor het eerst echt van zich spreken. ONS-doelman Max Wolfs kweet zich echter uitstekend van zijn taak en voorkwam dat Wouter van der Velden namens Flevo Boys de score openbrak. Het betekende alleen uitstel, wat een minuut of acht later schoot de thuisclub alsnog raak.. Na balverlies aan Sneker zijde mocht Younes El Ghamarti alleen op Wolfs afgaan en nadat hij een minuut eerder nog had gemist, liet hij de Sneker sluitpost nu geen kans.



​Gelijk

Een paar minuten later leek ook de tweede thuistreffer in de maak. Mounir Loolofs haalde met een correcte sliding echter de angel uit die aanval, waarna even later het fluitsignaal achterwege bleef toen op diezelfde Loolofs een overtreding werd begaan. De arbiter van dienst liet doorspelen en daarmee kreeg Van der Velden een kans om de marge te verdubbelen. Diens inzet verdween echter ruim over 'het hok' van Wolfs die vervolgens weinig moeite had met een kopbal van Johan Tiems. Zo leek de eerste helft met een marginale voorsprong voor Flevo Boys te worden afgesloten.



Op de been

Leek. Met nog een paar tellen te gaan werd het namelijk toch nog gelijk toen spits Ruben Eijzenga op aangeven van De Graaf - ietwat tegen de verhouding in - de één-één liet noteren. Diezelfde Eijzenga was vroeg in de tweede helft opnieuw trefzeker. Scheidsrechter Arends noteerde die goal vanwege buitenspel niet in zijn boekje en zou even later ook de twee-één niet opschrijven omdat Wolfs bij een inzet van Van der Velden met de voet redding bracht. De wedstrijd op Eervenbois golfde in die fase op en neer, waarbij de betere kansen voor de thuisclub waren. Wolfs hield zijn ploeg bij de grootste kans - een één op één-situatie met Tiems - echter op de been.



Schijn bedriegt

Niet lang daarna bleef een speler van ONS Sneek bij een ingreep van oud-ONS’er Frits Dantuma echter niet op de been, waarna een gele kaart volgde. Die kaart werd echter geseponeerd en gewijzigd in rood, waarna de gemoederen bij Flevo Boys even verhit raakten. Met die rode kaart leek de weg voor ONS Sneek open te liggen, maar schijn zou bedriegen. Nadat opnieuw een doelpunt van Eijzenga werd afgekeurd - hinderen van doelman Klaas Boersma - en nadat een schot van Ten Voorde recht in de handen van dezelfde keeper verdween, viel aan de andere kant namelijk de twee-één toen Tiems de bal op een presenteerblaadje bij Van der Velden afleverde.

Daarmee leek de voormalige vierde divisionist de genadeklap uit te delen, te meer omdat ONS Sneek het personele overwicht niet in mogelijkheden c.q. kansen wist te vertalen. Echter ook nu zou schijn bedriegen, want in de vierde minuut van “stoppage time” bracht Geoffrey Eekhof uit een hoekschop van Harmen Boelsma het in blauw spelende “oranje” alsnog op gelijke hoogte, Daarmee bezorgde hij zijn ploeg alsnog een punt en omdat dit in extremis gebeurd, was het ook nog eens een heel mooi punt.