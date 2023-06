ONS Sneek omzeilt eerste klip

Eigen wedstrijd

​De openingsminuut had met twee keer een “icing" en een forse bodycheck niet al te veel met voetbal te maken, maar in de resterende speeltijd zorgden beide ploegen voor een onderhoudend potje, waarbij de gasten in het begin iets beter voor de dag kwamen. Bij een diepe bal was het zijnet het eindstation en even later vervulde ONS Sneek-doelman Tristan Boersma die rol, waarna de Sneker sluitpost bij een afstandsschot nog een keer aan de bak moest. Boersma’s collega Mike Thus kende daarentegen een rustig begin, omdat bij een voorzet van Pieter Abe de Jong de afnemer ontbrak en omdat Ewart Ottema zich vastliep.



Ottema die na het succes van vorige week toch een beetje zijn eigen wedstrijd speelde en iets te vaak voor eigen succes ging, had in minuut zeven wel oog voor een ploeggenoot en dat leverde met een fraaie uithaal van Nick Kleen prompt de openingstreffer op. Lang kon het thuispubliek echter niet van die voorsprong genieten, want een minuut later bracht Cas Evers de gasten met een geplaatste kopbal al weer langszij..



Alarmfase één

Na die treffer zorgde de thuisclub voor meer gevaar. Een inzet van Patrick van der Veen werd geblokt en bij zowel een krul van Nordin Tahboun als bij een inzet van Kleen met de buitenkant van de voet resteerde onder de streep niet meer dan een corner. Nadat Boersma aan de andere kant nog een keer handelend moest optreden, produceerde Tahboun niet meer dan een rollertje en voorkwam Thus bij een voorzet dat alarmfase één in werking trad. Die diende zich even later echter in volle omvang aan en resulteerde in kort tijdsbestek in twee treffers. Eerst schoot Mark Westra een afvallende bal achter Thus en dik drie minuten later deed Tahboun hetzelfde, al had de aanvallende middenvelder daarvoor wel twee pogingen nodig.



Daarna hield Boersma met de voet de aansluiting van het bord, werd een counter door Ottema heel matig uitgespeeld en besloot Kleen om ook maar eens voor eigen eer en glorie te gaan. Zijn inzet scheelde overigens niet veel en even later kwam ook een indraaiende bal van de bezoekers dicht in de buurt. Nadat een diepe bal van Geoffrey Eekhof op Tahboun tot enige onzekerheid bij Thus leidde, zorgde een schot van Max van der Velpen voor rust nog een keer voor onrust.



Identiek

De comfortabele voorsprong bleef echter in stand, maar al vroeg in de tweede helft werd duidelijk dat DZC ’68 zich (nog) niet bij een nederlaag wou neerleggen. Nadat bij een schot nog de goede richting ontbrak, verslikte Pieter Abe de Jong zich en uit de daaropvolgende hoekschop kopte Levi Hermsen de aansluiting tegen de touwen. Die kopbal was bijna identiek aan de 1-1, want opnieuw werd de oranje defensie in de lucht afgetroefd.



De ploeg uit Gelderland ging op jacht naar meer, maar het was bij de gasten (te) vaak een kwestie van net niet. Dat gold in die fase overigens ook voor ONS Sneek. Zo had Ottema na iets meer dan een uur spelen teveel tijd nodig om tot een doelpoging en tot zijn eerste treffer te komen. Met nog iets meer dan een kwartier op de klok werd de spits echter opnieuw in stelling gebracht en deze keer vond Ottema op aangeven van Mark Westra wel de verre hoek (4-2).



Samen zijn we ONS

ONS Sneek had toen inmiddels Rik Koelewijn naar het front gestuurd en zou later nog middenvelder Jorn Dijkstra binnen de lijnen brengen. Glenn Buma die ook al een minuut of twintig warm liep, werd echter niet ingebracht en volgens een toeschouwer accordeerde dat niet echt met het credo “Samen zijn we ONS". Dat ONS kreeg in de slotfase overigens nog wel een paar goede mogelijkheden, maar Koelewijn schoot alleen voor Thus voorlangs en Wesley Tankink deponeerde de bal diep in blessuretijd naast in plaats van in het verlaten mandje.



Derhalve bleef het bij 4-2 en dat was uiteraard ook toereikend om door te gaan naar de derde en voorlaatste ronde van de play offs. Daarin speelt ONS Sneek zaterdag opnieuw een thuiswedstrijd en wel tegen eersteklasser VELO. De ploeg uit het Zuidhollandse Wateringen boekte vanmiddag in Wierden een benauwde 1-2 overwinning op het niet geheel onbekende SVZW.

O.N.S. Sneek - D.Z.C. ’68 4-2 (3-1)

Doelpunten: 1-0 Nick Kleen (7.), 1-1 Cas Evers (8.), 2-1 Mark Westra (29.), 3-1 Nordin Tahboun (33.), 3-2 Levi Hermsen (50.), 4-2 Ewart Ottema (74.)

Scheidsrechter: W.M. Kieft

Gele kaart: Wesley Tankink (ONS Sneek), Rutger Ebbers (DZC ’69)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Patrick van der Veen, Geoffrey Eekhof, Mark Westra), Stefan Westra, Wesley Tankink, Nordin Tahboun (81. Jorn Dijkstra), Ewart Ottema en Nick Kleen (74. Rik Koelewijn)

Bron: https://pengel.weebly.com/