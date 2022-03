ONS Sneek niet opgewassen tegen Flevo Boys

EMMELOORD - ONS Sneek is er niet in geslaagd om het succes van vorige week van een vervolg te voorzien. In Emmeloord verloor de formatie van interim-trainer Arnoud Koster met 2-0 van Flevo Boys en daar viel weinig op af te dingen. Sterker nog, de Snekers mochten de handen dicht knijpen dat het op sportpark Ervenbos daarbij bleef.

Aan elkaar gewaagd​

​Die kant leek het aanvankelijk overigens niet op te gaan, want in het eerste half uur waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en kregen ze via Younes El Gharmati (Flevo Boys) en Gerben Visser (ONS Sneek) beide een mogelijkheid om de score te openen. De eerste werd door doelman Tristan Boersma onschadelijk gemaakt en bij de tweede verdween de inzet over.

Voorsprong

Na een klein half uur voerde Flevo Boys de druk echter op en vanaf dat moment werd het spelaandeel van de in blauw acterende oranjehemden beduidend minder. Die druk resulteerde in een tot corner verwerkt schot van Yumé Ramos en uit die hoekschop kopte centrale verdediger Kelt Jager raak. De treffer werd vanwege buitenspel echter geannuleerd, maar het bleek slechts uitstel van executie. In de 38ste minuut kreeg Ramos in de Sneker zestien namelijk alle ruimte om te kappen en te draaien en met een snoeiharde uithaal deed de oud ONS-spits ONS pijn (1-0).

Die pijn had vervolgens nog heftiger kunnen zijn, maar Boersma hield bij een volgende uithaal van Ramos zijn ploeg overeind en toen de Sneker goalie wel het hoofd voor Ramos moest buigen, ging de treffer vanwege buitenspel andermaal niet door.

Zelfde beeld

Na de wisseling van speelhelft was het spelbeeld niet anders. De thuisclub liet ONS Sneek “gewurre”, maar creëerde zelf de beste en meeste kansen, al klopte de brigade van Koster bij het begin van de tweede helft wel een paar keer voorzichtig op de deur. Flevo Boys-doelman Matyas van Zorge hield echter zowel na een combinatie tussen Patrick van der Veen en Steyn Potma als na een inzet van Rik Koelewijn zijn doel schoon.

​Vervolgens werd de tweede helft nog meer een blauwdruk van de eerste, want na een minuut of 25 trapte Flevo Boys net als in het eerste bedrijf het gaspedaal in en was met name Ramos twee keer dicht bij een tweede treffer. Bij zijn eerste poging (een kopbal) werd de bal door Gabriël Fernando van de doellijn gehaald en bij de tweede (ook een kopbal) pareerde Boersma zijn inzet.

Beste kans

Nadat ONS-aanvoerde Wesley Tankink die in de slotminuten onnodig tegen twee gele kaarten aanliep een beste en misschien wel de beste kans voor de Snekers liet liggen, viel aan de andere kant in praktische dezelfde minuut de beslissing. Na een onachtzaamheid in de Sneker defensie kreeg Timon Rorije de blar in de schoot geworpen en met een straks schot gaf hij Boersma voor de tweede keer het nakijken. Diezelfde Boersma hield vervolgens bij een kopbal van Jager nog wel de 3-0 van het bord, maar die treffer zou alleen statistische waarde hebben gehad. De wedstrijd was toen namelijk al lang en breed gespeeld en die leverde de Snekers zoals hiervoor al werd vermeld, geen succesrijk vervolg op.

Komende dinsdag verschijnen de Snekers opnieuw binnen de lijnen en wel op het Zuidersportpark tegen HZVV. Die inhaalwedstrijd begint om 20.00 uur en de voorbeschouwing op die wedstrijd verschijn later vandaag op deze site.

Flevo Boys - ONS Sneek 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Yumé Ramos (38.), 2-0 Timon Rorije (83.)

​Scheidsrechter: R.M. Berends

​Gele kaart: Arnoud Koster (ONS Sneek)

​Rode kaart (2x geel): Wesley Tankink (ONS Sneek)

Opstelling Flevo Boys: Matyas van Zorge, Bas Bakker, Marc Reussing, Kelt Jager, Roelof Strikwerda, Younes El Gharmarti, Thomas Potters (78. Ron Janzen), Saïd Hassan, Johan Tiems (57. Robin Zuidema), Yumé Ramos en Timon Rorije (85. Giedo de Weerd)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart (27. Pieter Abe de Jong), Patrick van der Veen,, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Niels Nadorp (83. Simon de Laat), Han van Dijk, Gerben Visser en Steyn Potma (68. Rico Cordes)

Bron: https://pengel.weebly.com/