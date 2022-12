ONS Sneek niet langer de beste Friese amateurclub

SNEEK- ONS Sneek is niet langer de beste amateurclub van Friesland. De Snekers die jarenlang als beste uit de bus kwamen, moet die eer dit jaar aan Drachtster Boys gunnen. De withemden nemen op de lijst van De Voetbaltrainer de 81ste plek in. ONS Sneek komen we op de 97ste plek tegen en daarmee staan de oranjehemden nog net in de top honderd. Andere Friese club in de top 200 zijn Blauw Wit ’34 (118), v.v. Heerenveen (160), Harkemase Boys (173) en Buitenpost (198).

De lage(re) positie van ONS Sneek heeft o.a. te maken met de degradatie van het eerste elftal van de vierde divisie (Hoofdklasse) naar de eerste klasse en met het feit, dat men het oudste jeugd;fta; i.c. onder 19 prestatief tijdelijk heeft “opgeofferd" ten faveure van de o.23, dat aan de Alexanderstraat als brug tussen de jeugd en het eerste elftal fungeert c.q. moet fungeren.

Jeugdopleidingen

Bij de jaarlijkse vergelijking van de jeugdopleidingen van Sportlicht is dat niet voor ONS Sneek weggelegd, want daarin komen we de regionaal gecertificeerde afdeling van de Sneker club pas op plek 312 tegen. Daarmee staat de opleiding op het Zuidersportpark nauwelijks hoger dan die van LSC 1890 die op dezelfde lijst op plek 330 is terug te vinden. In onze provincie staan de opleidingen van Blauw Wit ’34 (37.), Drachtster Boys (76), LAC Frisia 1883 (93), v.v. Heerenveen (134), SC Joure (167) en Zeerobben (177) hoger aangeschreven.

Nietszeggend

​Vergelijkingen die op het niveau en op de prestaties van bepaalde teams zijn gebaseerd, zeggen eigenlijk niet zo veel. In ieder geval zijn ze geen maatstaf voor de kwaliteit van de jeugdopleiding. Daarvoor zou het aantal zelf opgeleide spelers dat in de hoofdmacht acte de préséance geeft, en/of naar een BVO uitstroomt, een betere maatstaf zijn. Als dat als criterium wordt gehanteerd, dan scoort ONS Sneek beduidend beter, al is het aantal zelf opgeleide spelers in het eerste elftal minder dan bij bijv. LSC 1890, Waterpoort Boys en Sneek Wit Zwart. Het beleid bij de eersteklasser is er echter op gericht om het aantal spelers van eigen makelij in de komende jaren te laten toenemen.

Bron: https://pengel.weebly.com