ONS Sneek neemt na rust afstand van LSC 1890

Dat LSC 1890 in de openingsminuten een aantal opgelegde kansen kreeg was zonder meer waar. Het linker deel van de oranje defensie was toen niet in beste doen, maar het lukte Rik Jongstra niet om “the Blues” een droomstart te bezorgen. Die defensie bestond overigens uit Rik Koelewijn, Joran Swart, Patrick van der Veen en Mounir Loolofs met daarvoor Glenn Buma als extra slot op de deur. Voor de rest koos Arnoud Koster met uitzondering van Pieter Abe de Jong en de geblesseerde Nick Kleen voor de spelers die dinsdag tegen Groningen het publiek met een prima tweede helft wisten te vermaken.



​Fraai

Die helft kreeg op het sportpark aan de Leeuwarderweg aanvankelijk geen vervolg. Integendeel, onder druk van de thuisclub leden de bezoekers veelvuldig balverlies. Dat leidde toen een speler van ONS Sneek aan de overkant van de tribune werd afgetroefd, tot een uitbraak van Noël Wever die de bal vervolgens bij gebrek aan meegekomen spelers met de buitenkant voet fraai langs doelman Tristan Boersma in de verre hoek schoof.



​Gelijk

​Pas na een klein halfuur viel de eerste dreiging van ONS-zijde te bewonderen, doch de door Patrick van der Veen voor de goal gekopte bal vond geen afnemer. Die was er na iets meer dan een half uur spelen wel en wel in de persoon van Wesley Tankink, die de bal uit een corner in één keer op de slof nam, al was het bij die treffer wel een kwestie van zo vrij als God in Frankrijk.



Opgelucht

Niet lang na de gelijkmaker zorgde een balletje achter de ONS-verdediging voor gevaar, maar tot opluchting van het oranje legioen verdween Wever’s inzet voorlangs en bleef een nieuwe achterstand achterwege.. Ook toen Rik Jongstra even later de bak terugtrok op Maarten Kingma kon de oranje aanhang opgelucht adem halen en datzelfde deed die van LSC 1890 op slag van rust, toen Ewart Ottema net niet een voorzet van Rik Koelewijn wist te verzilveren.



Daar waar LSC 1890 in de eerste helft de betere mogelijkheden liet noteren, kwam de formatie van trainer Marcel Valk na rust amper meer aan aanvallen toe en werd de toon door de bezoekers van twee kilometer verderop gezet. De eerste die in het tweede bedrijf op de trommel sloeg, was Glenn Buma doch zijn schot richting de linker bovenhoek werd onderweg getoucheerd en leverde onder de streep niet meer dan een hoekschop op. Na iets meer dan een kwartier was het door toedoen van Ewart Ottema echter wel raak en eerlijk gezegd zat dat er toen al een tijdje aan te komen.



Beslist

​Vervolgens gingen bij een voorzet van diezelfde Ottema bij LSC 1890 alle alarmbellen af. Een derde tegentreffer bleef “the Blues” echter bespaard, maar in de 70ste minuut was er bij de volgende voorzet geen houden meer aan. De ingevallen Pieter Abe de Jong torende hoog boven de blauwe defensie uit en kopte onberispelijk raak. Daarmee was de wedstrijd wel beslist, al had een omhaal van Jocelyn Haaima “het verhaal” wellicht nog een ander vervolg kunnen geven en dat gold ook voor Patrick van der Veen die na een actie door het centrum oog in oog met doelman Jesse van Sermondt kwam te staan.



Slotakkoord

De degelijk spelende verdediger schoof de bal echter voorlangs, waarna ONS Sneek aan twee co-producties tussen Ewart Ottema en Mounir Loolofs slechts één keer een corner overhield. Vervolgens liep niemand bij een uitbraak van Ottema - op tijd - mee en was zijn doelpoging uit een moeilijke hoek een (te) moeilijke exercitie. Bij de volgende aanval van oranje makelij - een goed uitgevoerde counter - was het voor Joran Swart daarentegen een koud kunstje om het slotakkoord voor zijn rekening te nemen (1-4), waarna zowel Van der Veen als Jan Rein Boelsma nog een mogelijkheid kreeg om met het hoofd nog meer zout in de Sneker wonden te strooien.



Dat zou over het geheel genomen iets teveel van het goede zijn geweest. Ook de 1-4 eindstand was gelet op de mogelijkheden voor de ploeg van trainer Marcel Valk die in de tweede helft overigens niet schroomde om weer een paar jonge spelers aan het publiek te presenteren, eigenlijk iets te geflatteerd, al was de overwinning van ONS Sneek wel dik verdiend.

L.S.C. 1890 - O.N.S. Sneek 1-4 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Noël Wever (14.), 1-1 Wesley Tankink (32.) , 1-2 Ewart Ottema (63), 1-3 Pietrer Abe de Jong (70.), 1-4 Joran Swart (85.)

Scheidsrechter: J.S. Boringa



Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Aaron Brouwer, Rodi de Boer, Rens Zwaagstra, Allard Westerdijk (83. Wietse Tjolsma), Patrick Zijda, René Cnossen, Maarten Kingma, Jocelyn Haaima (75. Colin Toebak), Noël Wever (83. Martin de Haan) en Rik Jongstra (70. Brian Bok)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn (82. Jan Rein Boelsma), Joran Swart, Patrick van der Veen, Glenn Buma, Mounir Loolofs, Mark Westra (68. Geoffrey Eekhof), Wesley Tankink, Delachance Sabuni, Nordin Tahboun (68. Pieter Abe de Jong) en Ewart Ottema (82. David Bergsma)