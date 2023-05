ONS Sneek na winst op Gorecht op pole-position

Nul

ONS Sneek eiste in Haren de openingsfase voor zich op, maar Gorecht-doelman Willem Bouwkamp hield zowel bij een kopbal van Ewart Ottema als bij een schot van Wesley Tankink zijn doel schoon. Pas na een dik kwartier deed de thuisclub voor het eerst van zich spreken, nadat de bal door een leger aan spelers werd gemist en voor het intikken lag. ONS Sneek kwam echter met de schrik vrij en ook later in de eerste helft toen Gorecht in de omschakeling een grote kans kreeg, bleef de nul onder de aanduiding “thuis” op het scorebord staan. Dat bleef ie ook bij de aanduiding “uit”, want vlak voor rust was een inzet van Ewart Ottema net iets te ruim bemeten en had Bouwkamp in de slotseconden weinig moeite met een vrije trap van Sneker makelij.



Niet lang

Onmiddellijk na rust ontsnapte ONS Sneek bij een scrimmage waarbij de bal uiteindelijk op de paal belandde aan een achterstand. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want even later leidde een onoverzichtelijke situatie voor de goal van doelman Tristan Boersma wel tot de openingstreffer. Die goal kwam op naam van Sam Niewold, maar de vleugelaanvaller kon uiteindelijk niet lang van zijn succes genieten. Twee minuten later moest zijn ploeg namelijk al weer de gelijkmaker incasseren, toen Nordin Tahboun met schot in de kruising Bouwkamp het nakijken gaf.



Bevrijding

Bouwkamp hield tien minuten later zijn ploeg in de race. Nadat Ottema op links zijn man had uitgespeeld en de bal terugtrok op Mark Westra, pareerde de goalie namelijk de harde inzet van de Sneker middenvelder. Ook hier bleek het slechts om uit- en niet om afstel te gaan, want nadat een counter van de thuisclub op niets uitliep, werd Ottema door Nick Kleen met een listig passje op pad gestuurd en dat soort klusjes kun je gewoonlijk wel aan de Sneker aanvalsleider overlaten. Zo ook nu en met zijn negentiende van het seizoen zorgde hij voor wat men toch een beetje de bevrijding zou kunnen noemen. Gorecht probeerde vervolgens nog wel het tij te keren. Verder dan een niet al te gevaarlijke kopbal van oud ONS-speler Rein Weremeus Buning kwamen men echter niet.



Pole-position

Derhalve bleef de marginale voorsprong van de Snekers tot het laatste fluitsignaal in takt en daarmee nestelde de ploeg van trainer Arnoud Koster zich op pole-position, al lijkt dat met een tweede plek een ietwat vreemde terminologie. Koploper Broekster Boys dat een punt meer heeft, heeft echter een wedstrijd meer gespeeld dan de oranjehemden die de tweede plek zoals hiervoor al werd vermeld, met ON Groningen en Blauw Wit ’34 moeten delen. Komende zaterdag reist ONS Sneek opnieuw naar het Groninger land en dan wacht de Snekers met Hoogezand de nummer acht van de ranglijst.

Gorecht - O.N.S. Sneek 1-2 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Sam Niewold (60.), 1-1 Nordin Tahboun (62.) 1-2 Ewart Ottema (819.)

Scheidsrechter: J.S. Boringa

Gele kaart: Rick Bruns, Rein Werumeus Buning (Gorecht), Ewart Ottema, Rik Koelewijn (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Patrick van der Veen, Geoffrey Eekhof, Mark Westra (Rik Koelewijn), Stefan Westra, Wesley Tankink, Nordin Tahboun, Ewart Ottema (Mounir Loolofs) en Nick Kleen