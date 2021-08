ONS Sneek na rust op stoom

Even leek een blauwdruk van de vorige oefenwedstrijd te ontstaan. ONS Sneek sneed namelijk gemakkelijk door de vijandelijke defensie en evenals afgelopen zaterdag gebeurde dat hoofdzakelijk over rechts via Nick Kleen. Dat resulteerde al snel in een half kansje voor Jermaine Bregita, waarna Kleen bij de volgende twee situaties geen medespeler vond.

Brilstand

Zo bleef de brilstand langer op het bord dan tegen FC Burgum, ook al omdat Groningen-doelman Melvin Buurlage een aantal keren knap ingreep. Zo hield de goalie Niels Nadorp van scoren af en even later kwam hij na een fraaie combinatie tussen Mark Westra, Kevin Mennega en Jermaine Bregita opnieuw als winnaar uit de strijd. Laatstgenoemde miste vervolgens opnieuw een grote kans, maar de aanval zou de thuisclub alsnog rendement opleveren. Vanaf de rand van de zestien werd de afgeslagen bal door Kevin Mennega namelijk fraai om Buurlage heen gekruld en die voorsprong was op dat moment verdiend.



Verdiend omdat vv Groningen met oud ONS'er Tyson dos Santos en ex-Harekiet Brian Inge in de gelederen op dat moment nog niet één keer in de buurt van het Sneker heiligdom was geweest. Twee keer dreigde dat te gebeuren. Beide keren was het echter off-side en toen na een listig overstapje een legitieme doortocht in het verschiet lag, was de aanname ondermaats. Pas in de slotfase van de eerste helft moest ONS-doelman Sybren Terlouw een paar keer handelend optreden en zowel bij een hoekschop, een scherpe voorzet en een steekpass reageerde de Sneker sluitpost naar behoren.



Schadevrij

Ook zijn collega bleef in het vervolg van de eerste helft schadevrij. Zo was hij na een dieptepass eerder bij de bal dan Mark Westra en voorkwam hij bij een te korte terugspeelbal dat ONS de marge verdubbelde, waarna de daaropvolgende hoekschop door Patrick van der Veen ruim over de goal werd gekopt. Niet veel later kreeg Melvin Buurlage een inzet niet onder controle, maar de rebound was niet aan Jermaine Bregita besteed.



Zo bleef het bij 1-0 en ook in de eerste twintig minuten van de tweede helft wou Buurlage bij mogelijkheden voor Han van Dijk, Gerben Visser en Rik Weening van geen wijken weten. In minuut 67 toen bij ONS Nick Kleen en Glenn Buma al met een blessure naar de kant waren gegaan, moest de goalie echter het antwoord schuldig blijven. De inmiddels in de ploeg teruggekeerde Bregita wurmde zich door de Groninger defensie en liet hem vervolgens kansloos, waarna de Groninger defensie nog geen twee minuten later opnieuw haperde en Gabriël Fernando de voorsprong uitbreidde.



Daarmee was het verzet van Groningen definitief gebroken en al helemaal, toen Bregita na voorbereidend werk van Han van Dijk de bal opnieuw binnen schoof. Kort daarop gingen in het Grunninger bolwerk bij een scherpe voorzet en bij een fraai hakje van Van Dijk opnieuw alle alarmbellen af, maar tot capitulatie leidde e.e.a niet. Die bleef aan de andere kant ook uit bij een uithaal op de de paal van Tyson dos Santos, waarna Van Dijk even later doelman Buurlage dwong om opnieuw de witte vlag te hijsen.



Daarmee bepaalde hij de eindstand op 5-0, een uitslag die gelet op het aantal kansen overigens gemakkelijk hoger had kunnen uitvallen. Zoals in een eerder verslag al werd vermeld, moet in deze fase van de voorbereiding aan resultaten niet al te veel waarde worden toegekend. Dat is komende zaterdag wellicht anders, want dan wacht een tegenstander van gelijk niveau. Dan speelt ONS Sneek namelijk "op verplaatsing" tegen het eveneens in de hoofdklasse uitkomende Be Quick 1887 en dat kon wel eens de eerste, echte krachtmeting worden.

ONS Sneek - v.v. Groningen 5-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Kevin Mennega (20.), 2-0 Jermaine Bregita (67.), 3-0 Gabriël Fernando (69.), 4-0 Bregita (78.), 5-0 Han van Dijk (84.)

​Scheidsrechter: J.S. Boringa

Opstelling ONS Sneek 1e helft: Sybren Terlouw Jan Rein Boelsma, Gabriël Fernando, Patrick van der Veen, Rik Koelewijn, Giovanni Aronds (32. Wesley Tankink), Niels Nadorp, Kevin Mennega, Mark Westra, Nick Kleen en Jermaine Bregita

​Opstelling ONS Sneek 2e helft: Sybren Terlouw, Pieter Abe de Jong, Gabriël Fernando, Glenn Buma (60. Jermaine Bregita), Rik Koelewijn, Wesley Tankink, Giovanni Aronds, Rik Weening, Han van Dijk, Nick Kleen (52, Mark Westra), en Gerben Visser

Bron: https://pengel.weebly.com/