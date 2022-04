ONS Sneek moet met grote vrees vrezen

Evenwicht

Dat kwam voornamelijk door de resultaten van andere clubs, want de nederlaag bij de koploper was min of meer ingecalculeerd, al had men zeer waarschijnlijk niet met een 8-1 oorwassing gerekend. Die einduitslag leek in het de eerste 35 minuten ook niet aan de orde, want in die fase was de wedstrijd met een 2-1 stand redelijk in evenwicht en leek er nog van alles mogelijk.



Die tussenstand kwam op het bord door een snelle openingstreffer van Lars Miedema en een al even snel antwoord van Gerben Visser die praktisch in dezelfde minuut op aangeven van Nick Kleen de gelijkmaker liet noteren. Die balans hield echter maar kort stand, want na een kwartier moest ONS-doelman Ruben Pijlman - hij verving de geblesseerde Tristan Boersma - zich bij een inzet van Rens van Benthem opnieuw gewonnen geven.



Klap op klap

Daarmee was nog geen man overboord, maar in de laatste tien minuten van de eerste helft kregen de dan toe aardig meevoetballende Snekers klap op klap. Nadat Rayn van Lente aan de andere kant nog de tweede gelijkmaker van de lijn had gehaald, rondde Van Benthem voorbereidend werk van Miedema en Osama Ben Kaddour af en nog geen twee minuten later schoot laatstgenoemde vanuit zo’n beetje de achterlijn de oranje hoop verder aan diggelen. Vervolgens bracht diezelfde Ben Kaddour die in de heenwedstrijd ONS Sneek met drie treffers ook al veel pijn had gedaan, vlak voor rust nog meer schade in de Sneker diggelkast aan.



Scherven rapen

Trainer Arnoud Koster moest in de rust de scherven bijeen rapen en besloot met Simon de Laat en Mark Westra bij wijze van spreken twee nieuwe kopjes aan zijn inmiddels gebroken servies toe te voegen. Dat sorteerde echter weinig effect, want acht minuten na rust toen de Sneker verdediging SC Genemuiden geen stro breed in de weg legde, maakte Nouredinne Boutzamar na een combinatie met Ben Kaddour het halve dozijn vol.



​Invallers

Daarna nam de thuisclub de voet van het gaspedaal en bood Genemuiden-trainer René van der Weij een aantal “mindere goden” speeltijd. Hoewel mindere goden, drie daarvan zouden in het verdere verloop van de wedstrijd nog een rol voor zich opeisen. Met nog dik tien minuten op de klok scoorde Simon Eenhoorn na een co-productie met zijn broer Martijn namelijk treffer nummer zeven en in de slotminuut toen de ook al ingevallen Jens-Jurn Streutker de bal voor kopte, verscheen ook de andere Eenkhoorn als doelpuntenmaker op het formulier. Daarmee werd de eindstand op 8-1 bepaald, maar dat was zoals hiervoor al werd aangestipt, niet het grootste gevolg van de wedstrijd in Genemuiden.

SC Genemuiden - ONS Sneek 8-1 (5-1)

Doelpunten: 1-0 Lars Miedema (5.), 1-1 Gerben Visser (7.), 2-1 Rens van Benthem (15.), 3-1 Van Benthem (37.), 4-1 Osama Ben Kaddour (39.), 5-1 Ben Kaddour. (44.) , 6-1 Nouredinne Boutzamar (53.), 7-1 Sijmon Eenkhoorn (79.), 8-1 Martijn Eenkhoorn (89.)

​Scheidsrechter: R. Mellink

​Gele kaart: Arend van de Wetering (SC Genemuiden), Patrick van der Veen (ONS Sneek)

Opstelling SC Genemuiden: Hidde Streutker, Arend van de Wetering, Rayn van Lente (58. Jens-Jurn Streutker), Bart Jan Brouwer, Nick Buitink, Matthias Breman, Rens van Benthem, Lars Miedema, Osama Ben Kaddour (58. Simon Eenkhoorn), Nourredine Boutzamar (73. William Jansen) en Thijs Dekker (73, Martijn Eenkhoorn)

Opstelling ONS Sneek: Ruben Pijlman, Pieter Abe de Jong, Gabriël Fernando, Patrick van der Veen, Rik Koelewijn (83. Glenn Buma), Giovanni Aronds (46. Simon de Laat), Wesley Tankink, Niels Nadorp, Steyn Potma (70. Kevin Mennega), Gerben Visser (70. Han van Dijk) en Nick Kleen (46. Mark Westra)