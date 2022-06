ONS Sneek met verlies richting de nacompetitie

Matige start

Een gelegenheidsformatie omdat trainer Arnoud Koster nogal wat vaste krachten buiten de basis hield. Met name achterin had de oefenmeester de nodige wijzigingen doorgevoerd en in plaats van Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Rik Koelewijn en Joran Swart verschenen Sybren Terlouw, Vladik Drakopulo, Simon de Laat en Patrick van der Veen aan de aftrap.



​Die was overigens een half uur eerder dan te doen gebruikelijk, maar of dat ten grondslag lag aan de matige Sneker start, blijft gissen. Wat wel duidelijk was, was dat een matige terugspeelbal ten grondslag lag aan de Drentse openingstreffer. Die bal werd namelijk door Danny Kiekebelt onderschept, waarna het voor Rijnald Vos een koud kunstje was om de 0-1 langs doelman Sybren Terlouw te werken. Diezelfde Vos verdubbelde na een klein half uur de marge, toen Nick Koster de bal vanaf rechts voor gaf en hij het bleangrijsktre spelattribuut opnieuw op een presenteerblaadje kreeg aangereikt. Daarmee leek het eerste bedrijf een kopie te worden van de eerste 45 minuten uit de heenwedstrijd, ook al omdat Simon de Laat en de naar Be Quick 1887 vertrekkende Han van Dijk er in het vervolg van het eerste bedrijf niet in slaagden om de schade te beperken c.q. weg te werken.



Accentverschuiving

Met Wesley Tankink en Gerben Visser voor Vladik Drakopulo en Steyn Potma verschoof ONS Sneek het accent na rust meer naar voren. Dat leverde weliswaar een behoorlijk veldoveriwicht op, maar weinig doelrijpe kansen. Integendeel, de gasten waren in de omschakeling gevaarlijker en kregen via de tweevoudige doelpuntenmaker nog een goede mogelijkheid om het duel vroegtijdig te beslissen. Top opluchting van het thuispubliek reikte het aluminium de helpende hand.



in minuut zeventig reikte middenvelder Tankink de Snekers de ontsnappingsclausule aan door na een onoverzichtelijke situatie de aansluiting tot stand te brengen. ONS Sneek voerde vervolgens de druk jog meer op, maar evenals in de heenwedstrijd zou de “Remontada” (lees: het schadeherstel) uitblijven, al was Pieter Abe de Jong met een inzet op de kruising nog wel een keer dicht bij de gelijkmaker.



Die verscheen in de resterende speeltijd ook niet op het scorebord en daarmee bleef zoals hiervoor al werd vermeld, ook het goede gevoel voor de naderende nacompetitie uit. Daarin begint ONS Sneek komende zaterdag (11 juni) met een thuiswedstrijd tegen v.v. Brielle, de laagste geklasseerde periodekampioen uit de eerste klasse B.

ONS Sneek - Noordscheschut 1-2 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Rijnald Vos (12.), 0-2 Vos (29.), 1-2 Wesley Tankink (71.)

​Scheidsrechter: mevr. V.P.J. Peeters

​Gele kaart: Gerben Visser, Patrick van der Veen (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Sybren Terlouw, Pieter Abe de Jong, Vladik Drakopulo (46. Wesley Tankink), Patrick van der Veen, Glenn Buma, Giovanni Aronds, Niels Nadorp (60. Rik Weening), Simon de Laat. Han van Dijk (60. Kevin Mennega), Steyn Potma (46. Gerben Visser) en Nick Kleen (60. Rico Cordes)

​Opstelling Noordscheschut: Roy Boertien, Damian Smand, Robin Sikken. Ton Kamping, Jesse Steenbergen (80. Björn Schonewille), Nick Koster, Danny Bouwman (71. Lauren Lanning), Dennis Hooijer (71. Robbert Jan Hamberg), Rijnald Vos (80. Sven Nijveen), Mees Vos (71. Ramon Brakel) en Danny Kiekebelt

Bron: www.pengel.weebly.com