ONS Sneek met regelmatige zege naar de tweede ronde

De allereerste

De treffer die Glenn Buma na een dik kwartier op het scorebord bracht, was zijn allereerste voor de hoofdmacht van de oranjehemden. Daar had de centrale verdediger twee volledige seizoenen en meer dan een handvol officiële wedstrijden voor nodig. De goal van "het kind van de club” zou in de eerste helft de eerste en enige blijven, waarna de doelpuntenmaker in de rust in de kleedkamer achterbleef. Hij werd vervangen door Patrick van der Veen, terwijl linksback Rik Koelewijn door Mark Westra werd afgelost.



Beslist

Mark Westra - zijn broer Stefan zou evenals Jan Rein Boelsma en Jorn Dijkstra later invallen - was degene die in de vijftigste minuut na een steekpass van Joran Swart de marge verdubbelde. Nog geen minuut later deed spits Ewart Ottema er nog een klein schepje bovenop. Daarmee was de wedstrijd wel beslist en al helemaal, toen Mark Westra later in het tweede bedrijf Nordin Tahboun in stelling bracht en die de 0-4 liet noteren.



Eer

De ploeg van voormalig Waterpoort Boys-trainer Duco Mulder kreeg daarna een behoorlijke mogelijkheid om de eer te redden, doch invaller Patrick van der Veen wierp zich in de baan van het schot en hield daarmee de eer van het bord. Aan de andere kant kreeg ONS Sneek ook nog een grote kans, maar rechtsbuiten Nick Kleen slaagde er bij een één op één-situatie niet in om de eer van de vijfde Sneker treffer voor zich op te eisen.



Derhalve bleef het bij 0-4 en daarmee voldeed ONS Sneek - en dat was eigenlijk bij het begin van de tweede helft al duidelijk - aan zijn stand en zit de naam van de Sneker club zoals verwacht, bij de loting voor de tweede ronde in de kokertjes. Voordat die loting plaatsvindt, vervolgt de squadra van trainer Arnoud Koster de wedloop in de eerste klasse F met de confrontatie met Leeuwarder Zwaluwen. Die wedstrijd wordt komende zaterdag op het Zuidersportpark gespeeld en begint om 15.00 uur.

Minnertsga - O.N.S. Sneek 0-4 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Glenn Buma (16.), 0-2 Mark Westra (50.), 0-3 Ewart Ottema (51.), 0-4 Nordin Tahboun (73.)

Scheidsrechter: R.M. Berends

Gele kaart: onbekende speler (Minnertsga)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn (46. Mark Westra), Joran Swart (65. Jan Rein Boelsma), Glenn Buma (46. Patrick van der Veen), Geoffrey Eekhof, (65. Jorn Dijkstra), Pieter Abe de Jong), Wesley Tankink (65. Stefan Westra), Delachance Sabuni, Nordin Tahboun, Ewart Ottema en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com