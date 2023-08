ONS Sneek met opgeheven hoofd uitgeschakeld

Tegentreffer

Trainer Arnoud Koster moest het tegen Sparta Nijkerk zonder Jelle de Graaf (geblesseerd), Pieter Abe de Jong (vakantie) en Nordin Tahboun (geschorst) doen en had onder meer aan de “rookies” Marijn de Rooij, Arjen Stremler en Lars Wolke een basisplaats toebedeeld. Zij moest met hun ploeggenoten na iets meer dan een kwartier speler een tegentreffer incasseren, toen de Snekers de bal ter hoogte van de eigen zestien verspeelden en Mounir Berkhout vervolgens vanaf een meter of zeven doelman Max Wolfs het nakijken gaf. Twee minuten later had Mark van der Weijden de twee-nul voor het inknikken. Zijn kopbal verdween echter over de dwarsligger. Van der Weijden liet eerder in de wedstrijd ook al een kopkans onbenut, terwijl een tweetal uitbraken van Sneker makelij beide keren niet tot een voldragen kindje uitgroeide.



(On)fortuinlijk

Een poging van Joran Swart die het midden hield tussen een schot en een voorzet, bracht eveneens geen resultaat teweeg, terwijl Martijn de Rooij niet onfortuinlijk was toen hij de bal verkeerde raakte en de staander een eigen doelpunt voorkwam. Daardoor bleef een grotere achterstand uit, doch helaas maar voor even. Vier minuten later viel de twee-nul namelijk alsnog, toen Mark van der Weijden de bal fortuinlijk meekreeg en hard uithaalde.



Dreigende momenten

Dat bleek later de laatste doeltreffende actie van een eerste helft, waarin ONS Sneek redelijk meedeed maar waarin de in blauw geklede oranjehemden slechts sporadisch gevaar wisten te stichten. Met Simon Abrehaley, Giovanni Aronds en Mounir Loolofs voor Harmen Boelsma, Martijn de Rooij en Lars Wolke probeerde Koster daar in de tweede helft verandering in te brengen en in de tweede helft zou de wedstrijd meer in evenwicht zijn dan voor de thee. Dat leverde bovendien een paar keer dreiging op. Bij een een uithaal van Abrehaley - recht in de handen van Sparta doelman Mathijs Swaneveld - ontbrak echter de juiste richting en dat was eerder bij een kopbal uit een corner van Ruben Eijzenga (naast) niet anders.



Geen schande

Eijzenga kreeg dik tien minuten voor tijd na een goed lopende aanval nog een goede mogelijkheid. De sluitpost van Sparta Nijkerk hield de Sneker aanvaller echter van scoren af en zag een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, dat een intikker van Giovanni Aronds net langs de voor hem verkeerde kant van de paal ging. Derhalve bleef het bij 2-0, ook al omdat invaller Omar el Ghazouani de bal bij het scheiden van de markt in het zijnet deponeerde.



​Met dat resultaat - en dat was tegen het twee niveaus hoger acterende Sparta Nijkerk bepaald geen schande - kwam zoals mocht worden verwacht, een einde aan de aspiraties van de Snekers die het toernooi om de TOTO KNVB Beker met opgeheven hoofd verlieten.

Sparta Nijkerk - O.N.S. Sneek 2-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Mounir Berkhout (16.), 2-0 Mark van der Weijden (30.)

Scheidsrechter: M. de Bruijn

Gele kaart: Wesley de laat, Sam Krant (Sparta Nijkerk)

Opstelling Sparta Nijkerk: Matthijs Swaneveld, Wesley de Laat (62. Kiyjano Hugo), Janic Makizodila, Jerry Geurtsen, Thomas Reynaers (79. Sam Krant), Roy Bakkenes, Mike Ahrens, Frank Heus, Kevin Sterling (62. Tyron Fonville), Mounir Berhout (62. Omar el Ghazouani) en Mark van der Weijden (84. Noah Plug)

Opstelling ONS Sneek: Max Wolfs, Lars Wolke (46. Simon Abrehaley(, Joran Swart, Martijn de Rooij (46. Mounir Loolofs), Glenn Buma, Tim ten Voorde (62. Jorn Dijkstra), Harmen Boelsma (46. Giovanni Aronds), Geoffrey Eekhof, Stephen Adis, Ruben Eijzenga en Arjen Stremler (62. Nigel Hardenberg)

Bron: https://pengel.weebly.com/