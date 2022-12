ONS Sneek maakt pas op de plaats

Geen krimp

De ploeg uit de Waterpoortstad kende best een redelijke start en zorgde ook voor de eerste dreiging. Spits Ewart Ottema kreeg de bal echter niet langs doelman Stefan van der Lei, maar zou vijf minuten later alsnog toeslaan. Nadat Omar Kavak aan de andere kant door de ONS-defensie van scoren werd afgehouden, leverde een combinatie tussen Nordin Tahboun en Ottema een kans voor laatstgenoemde op en deze keer had Van der Lei wel het nakijken. De thuisclub probeerde vervolgens het tij nog voor rust te keren, maar de Sneker defensie en doelman Tristan Boersma - hij lijkt de strijd met Ruben Stuiver te hebben gewonnen - in het bijzonder gaven in de slotfase evenals in de rest van de eerste helft geen krimp.



“Different cook"

Na de thee was het echter “different cook” om maar eens een in Qatar zetelende coach te citeren. Het tweede bedrijf was namelijk nog maar net onderweg toen Jan Hooiveld teveel ruimte kreeg en de bal vrij mocht inkoppen (1-1). Een paar minuten later was de Sneker verdediging opnieuw niet bij de les en zette Luuk Kuipers de Groningers vanuit een scrimmage op voorsprong. Het was voor Koster aanleiding om de teruggekeerde Nick Kleen uit het trainingspak te halen, maar de comeback-kid slaagde er niet in om zijn trainer te plezieren.



​“Vorentscheidung"

Integendeel, die werd met nog twintig minuten op de klok alleen maar chagrijniger want toen zorgde Jan Hooiveld na een goedlopende aanval met zijn tweede van de middag voor de “Vorentscheidung” (3-1). Die voor beslissing bleek uiteindelijk de definitieve beslissing, want ONS Sneek slaagde er in de resterende speeltijd waaraan vanwege een langdurige behandeling van Pelikaan S-doelman Stefan van der Lei nog een minuut of tien werd toegevoegd, niet meer in om de pijn nog iets te verzachten, laat staan om die helemaal weg te nemen.



Qua positie had de nederlaag aan De Boomgaard weinig consequenties, want ONS Sneek bleef vierde en maakte daarmee dus letterlijk een pas op de plaatst. Daarvan is qua punten echter geen sprake, want het verschil met koploper Blauw Wit ’34 liep op tot zeven punten, al is Parijs nog ver om maar eens in wielertermen te spreken. In de laatste etappe voor de winterstop die komende zaterdag wordt “verreden”, werkt ONS Sneek trouwens een thuiswedstrijd af en wel tegen Gorecht.

Pelikaan S - ONS Sneek 3-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Ewart Ottema (22.), 1-1 Jan Hooiveld (47.), 2-1 Luuk Kuipers (54.), 3-1 Hooiveld (70.)

Scheidsrechter: H.J.C. Aartsen

Gele kaart: Emmanuel Adegbola (Pelikaan S)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn (85. Jan Rein Boelsma), Joran Swart, Patrick van der Veen, Glenn Buma, Delachance Sabuni, Wesley Tankink (85. Jorn Dijkstra), Stefan Westra, Mark Westra, Nordin Tahboun (65. Nick Kleen) en Ewart Ottema (85. David Bergsma)

Bron: https://pengel.weebly.com/