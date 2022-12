ONS Sneek loot voor de districtsbeker noord tegen H.Z.V.V.

SNEEK- ONS Sneek, de enige nog resterende Sneker vertegenwoordiger, is in de derde KO-ronde in het toernooi om de districtsbeker noord, gekoppeld aan HZVV uit Hoogeveen en die koppeling moet in beginsel volgend jaar op het Zuidersportpark weer een scheiding worden.

De bekeropponent van de Sneker eersteklasser komt uit in de vierde divisie en was vorig seizoen in die divisie die toen nog hoofdklasse werd genoemd, nog tegenstander van de oranjehemden. In Sneek gaf ONS Sneek toen door persoonlijke fouten de zege in de slotminuten uit handen (2-3), waarna de return een maandje later in een 2-3 gelijkspel eindigde. HZVV eindigde in dat seizoen als achtste, terwijl de brigade uit de Waterpoortstad toen tot de herkansing werd veroordeeld en uiteindelijk tegen WNC het hoofd moest buigen.

Vierde divisie

HZVV dat momenteel in de vierde divisie met twaalf uit vijftien de veertiende plek inneemt en dat als divisionist vrijgesteld was van het spelen van poulewedstrijden, schakelde in de eerste ronde met 4-2 “buurman" ZZVV uit Zuidwolde uit en won vervolgens in ronde twee met het kleinst mogelijke verschil van SV Oosterwolde, de club die in 2020 ontstond na een fusie tussen DIO Oosterwolde en SV De Griffioen.



De oranjehemden lieten in de poulefase Balk, LSC 1890 en VVI o overtuigend achter zich. Daarna werd in de eerste KO-ronde vrij eenvoudig met 0-4 bij en van derdeklasser Minnertsga gewonnen, waarna ONS Sneek eind november in de tweede KO-ronde op knappe wijze vierde divisionist Flevo Boys uit het toernooi wist te kieperen.

