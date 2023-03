ONS Sneek loot d'Olde Veste'54 voor de kwartfinale van het bekertoernooi

Zoals bekend, won ONS Sneek met 4-1 redelijk overtuigend van de koploper van de eerste klasse F, terwijl de vierde divisionist uit Steenwijk met 2-0 van de Groningers wist te winnen. Dat betekent dat ONS Sneek na de eerdere krachtmetingen met Flevo Boys en HZVV opnieuw een vierde divisionist voor de kiezen krijgt en wel op maandag 10 april a.s. (Paasmaandag), wanneer om 15.00 uur op het Zuidersportpark wordt afgetrapt.



Op die dag worden ook de overige kwartfinales afgewerkt en die gaan tussen Jubbega en Hoogeveen, tussen Gorecht en SC Genemuiden en tussen Blauw Wit ’34 en SVBO. Jubbega, de ploeg van de Sneker trainer Inne Schotanus, was met 3-1 te sterk voor VKW uit Westerbork, terwijl Hoogeveen tegen Be Quick 1887 met 3-2 aan de goede kan van de score bleef. Gorecht uit Haren won nipt van DZOH uit Emmen (2-1) en SC Genemuiden was een maatje te groot voor het Harlinger Zeerobben dat eerder o.a. Waterpoort Boys elimineerde (0-4). Blauw Wit ’34 had in Veenoord geen kind aan derdeklasser Twedo (2-8) en de tegenstander van de Leeuwarders i.c. SVBO uit Barger Oosterveld had strafschoppen nodig om zich Winsum van het lijf te houden.

Loting kwartfinales districtsbeker noord

Jubbega (1e klasse) - Hoogeveen (4e divisie)

Gorecht (1e klasse) - SC Genemuiden (4e divisie)

Blauw Wit ’34 (1e klasse)- SVBO (1e klasse)

ONS Sneek (1e klasse) - d’Olde Veste '54 (4e divisie)

Bron: https://pengel.weebly.com