ONS Sneek likt de wonden na vierde nederlaag op rij

SNEEK - Haalt Vlappie de Paasdagen? Die variant op een bekende vraag zou bij een vierde nederlaag op rij bij veel supporters en de "vijfde colonne" van veel BVO's opborrelen, maar gelukkig raken het presidium en het legioen op het Zuidersportpark - in tegenstelling tot die bij veel clubs in het betaalde voetbal - niet zo snel van de leg.

De ploeg van trainer Jan Vlap lijkt daarentegen niet meer een ei te kunnen leggen, want ONS Sneek bleef opnieuw verstoken van succes en daar viel vanuit Sneker perspectief - en zelfs als men de rode kaart van Rik Weening in ogenschouw neemt - niet veel op af te dingen.

Meteen mogelijkheden

Al in de openingsfase kreeg DETO-aanvoerder Ferdi ter Avest een mogelijkheid om de Sneker wond open te rijten. Doelman Tristan Boersma voorkwam echter dat de verbandtrommel uit de kast moest worden gehaald, en ook bij een schot van Tim Pothast bleven de pleisters dankzij Boersma in de doos. Niet lang daarna moest de Sneker sluitpost bij wijze van spreken wel de gang naar de EHBO-kist maken, toen Tom Koelman na een vrije trap van Karlo Borghuis de bal over hem heen kopte.

Na een klein half uur leek ONS Sneek op gelijke hoogte te komen, toen Nick Kleen op avontuur ging. Nadat hij keeper Roberto Stopel had omspeeld, voorkwam een late ingreep echter dat de rappe Kleen de Sneker wond hechtte. Aan de andere kant was het Mounir Loolofs die tot twee keer met een goede ingreep voorkwam dat er meer bloed vloeide, terwijl Ter Avest op slag van rust de bal in kansrijke positie over schoot.

Ondertal

Ondanks het overwicht van en de kansen voor de gasten bleef ONS Sneek daardoor nog in de race, maar niet lang na rust haalde Rik Weening Kai Wesselink neer en moest de Sneker brigade in ondertal verder. Vanaf dat moment werd het voor Vlap en de zijnen helemaal een lastige operatie en na een uur spelen werd de klus nog ingewikkelder, toen DETO vanaf elf meter mocht aanleggen. Hoewel de arbiter van dienst eerst liet doorspelen, besloot hij de bal op advies van zijn assistent alsnog op de stip te leggen en vanaf die hot-spot schoot Wesselink onberispelijk raak (0-2).

Niet lang na die tweede prik was het opnieuw raak, maar deze keer ging het Twentse feestje vanwege buitenspel niet door. Het was echter slechts uitstel van executie, want een paar minuten later gooide Ter Avest de wedstrijd die na de rode kaart eigenlijk geen wedstrijd mer was, met wat je de booster zou kunnen noemen alsnog in het slot.

Vers bloed

ONS Sneek probeerde met Niels Nadorp, Joran Swart en Gerben Visser als vers bloed nog voor een opleving te zorgen, maar veel meer dan een afstandsschot zou dat niet opleveren. De vierde Twentse goal hing dan ook eerder in de lucht dan de eretreffer. De eerste bevestiging van die verwachting vond in de ogen van arbiter Brinkman echter geen genade en bij pogingen van Hans Matti en invaller Mart Zwiers voorkwam Boersma een nieuwe verdoving. Bij een kopbal van een andere invaller i.c. Bas Postma die na lang blessureleed bij DETO zijn rentree maakte, moest de Sneker keeper echter het antwoord nog een keer schuldig blijven. Dat laatste gebeurde in de eerste minuut van de toegevoegde tijd. Niet veel later vond de leidsman dat de speeltijd op was en mocht ONS Sneek voor de vierde keer op rij de wonden gaan likken.

ONS Sneek - DETO Twenterand 0-4 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Tom Koelman (20.), 0-2 Kai Wesselink (60.-pen.), 0-3 Ferdi ter Avest (65.), 0-4 Bas Postma (90.+1)

​Scheidsrechter: R. Brinkman

​Rode kaart: Rik Weening

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Simon de Laat (86. Kevin Mennega), Patrick van der Veen, Mounir Loolofs (64. Joran Swart), Giovanni Aronds (64. Niels Nadorp), Wesley Tankink, Mark Westra, Han van Dijk (80. Rico Cordes), Rik Weening en Nick Kleen (64. Gerben Visser)

Opstelling DETO Twenterand: Roberto Stopel, Hans Matti, Sten Knol, Tom Koelman, Mert Bağlar, Coplan Soumaoro, Karlo Borghuis, Tim Pothast (75. Tim Bongers), Hoeseb Yakob, Kai Wesselink (84. Bas Postma) en Ferdi ter Avest (75. Mart Zwiers)

