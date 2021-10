ONS Sneek ligt te lang onder het hunebed

Als het om die cijfers gaat voegde ONS zich met de drie treffers wel in de hiervoor genoemde statistieken maar met vier tegentreffers marcheerde de formatie van trainer Jan Vlap duidelijk niet in de maat. Dat hadden er overigens meer kunnen zijn, want Noordscheschut kreeg al vroeg in de wedstrijd een aantal goede mogelijkheden. Bij de eerste kreeg Jos Kroezen de bal niet onder controle en na een klein kwartier schoot Mees Vos na voorbereidend werk van Nick Koster via doelman Tristan Boersma over. Koster bleek een plaaggeest voor de Sneker defensie en na een klein half uur had Patrick van der Veen handen en voeten nodig om de spits in toom te houden. Hij deed dat echter binnen de beruchte lijnen en de terechte strafschop werd door Kroezen feilloos benut (1-0).

Nog geen twee minuten later lag nummer twee ook al in het mandje, toen Danny Kiekebelt de bal na een afgeslagen aanval vanaf de rand van de zestien in de bovenhoek krulde. Die voorsprong zou voor de thee nog verder aangroeien, want vijf minuten voor de wisseling van speelhelft zorgde Koster er na matig wegwerken voor dat de thuisclub met een ongekende weelde de kleedkamer kon opzoeken.



Vlap besloot om de speelwijze om te gooien, "slachtofferde" Glenn Buma en Rik Weening en probeerde met Han van Dijk en Jermaine Bregita verder van de eigen goal af te voetballen. Dat leverde al snel succes op. Twee minuten na de "Wiederanpfiff" kopte Gerben Visser uit een voorzet van Nick Kleen namelijk de 3-1 tegen de touwen, waarna de jacht op de aansluiting werd geopend. Die jacht bood Noordscheschut echter ook (veel) ruimte en daaruit wist de ploeg van trainer Marc van Meel na iets meer dan een uur munt te slaan toen Koster de bal breed gaf op de meegelopen en volledig vrijstaande Robert Jan Hamberg (4-1).



Daarmee leek de wedstrijd beslist, maar met nog een dik kwartier aan reguliere speeltijd tikte Han Van Dijk na een bal over de hele van de inmiddels ingevallen Pieter Abe de Jong de tweede Sneker treffer binnen. Die goal bracht nieuw elan in de Sneker rijen en dat nam nog verder toe, toen Jermaine Bregita een aantal minuten later uit een voorzet van Kleen de aansluiting met het hoofd op het bord bracht.



Met nog een minuut of tien en een aantal minuten toegevoegde tijd te gaan, gloorde er hoop aan de Drentse horizon, maar ondanks een reeks aanvallen liep doelman Roy Boertien die in de rust de geblesseerde Wiebe Zinger verving, igeen schade meer op en kon Noordscheschut uiteindelijk de eerste overwinning en ONS Sneek de derde nederlaag van het seizoen bijschrijven. Een nederlaag waarbij de Snekers de hand in eigen boezem moeten steken, want pas in het tweede bedrijf kreeg men nadat met in de eerste helft minder het hunebed had gelegen, bij wijze van spreken de zwerfkeien van zijn plaats.

Noordscheschut - ONS Sneek 4-3 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Jos Kroezen (29.), 2-0 Danny Kiekebelt (32.), 3-0 Nick Koster (40.), 3-1 Gerben Visser (47.), 4-1 Robert Jan Hamberg (63.), 4-2 Han van Dijk (72.), 4-3 Jermaine Bregita (80.)

Scheidsrechter: B. Agricola

​Gele kaart: Danny Kiekebelt, Mees Vos (Noordscheschut), Patrick van der Veen, Han van Dijk (ONS Sneek)

Opstelling Noordscheschut: Wiebe Zinger (46. Roy Boertien), Aron Boer (81, Damian Stand), Dennis Hoyer, Kevin van Dalen, Ton Kamping, Danny Kiekebelt (78. Björn Schonewille), Jesse Steenbergen (81. Robin Sikken), Jos Kroezen, Robert Jan Hamberg (78. Danny Bouwman), Nick Koster en Mees Vos

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando (69. Pieter Abe de Jong), Joran Swart, Patrick van der Veen, Glenn Buma (46. Han van Dijk), Giovanni Aronds, Wesley Tankink, Mark Westra (69. Rico Cordes), Rik Weening (46. Jermaine Bregita), Gerben Visser en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com/