ONS Sneek levert pole-position in

In balans

Op die laatste speeldag speelt de top zes tegen elkaar. Koploper Broekster Boys heeft met een bezoek aan nummer zes Winsum op het oog de gemakkelijkste opgave, terwijl bij de duels tussen nummer twee Pelikaan S en nummer vier ON Groningen en tussen nummer drie ONS Sneek en nummer vijf Blauw Wit ’34 de verhoudingen - althans op papier - meer in balans lijken. De verhoudingen waren gistermiddag in Hoogezand - althans in de score - ook in balans, want na negentig minuten en een beetje toegevoegde tijd prijkte er zoals hiervoor al werd vermeld, een doelpuntloze remise op het bord,



Buiten werking

Toch leek daar niet op uit te draaien. Meteen na de aftrap oefende ONS Sneek namelijk veel druk uit op de vijandige goal en leek een doelpunt slechts een kwestie van tijd. De finishing touch ontbrak echter, terwijl Hoogezand-doelman Teun Hoekstra na een fraaie “Barcelona-aanval” met een uittekende reflex Nordin Tahboun van scoren afhield. Ook op het kwartier toen Ewart Ottema na een voorzet van Mark Westra een kopkans kreeg, bleef het scorebord buiten werking en wel om de simple reden dat de bal op Ottema’s schouder terecht kwam.



Niet optimaal

Na een periode van radiostilte en na een vrije trap van Tahboun sloeg de meegereisde ONS -supporters even de schrik om het hart toen een van richting veranderde bal op de bovenkant van de dwarsligger terecht kwam. Het was eigenlijk het enige wapenfeit van de rood-zwarten, al bleef het oppassen voor de omschakeling. Die momenten kwam zich echter maar mondjesmaat voor, terwijl aan de andere kant de maatvoering bij de eindpass evenals bij een poging van Patrick van der Veen niet optimaal was.



Geluk

Niet lang na de wisseling van speelhelft was die maatvoering bij een bal over de hele en een inzet van Nick Kleen wel stukken beter. Toen was doelman Hoekstra echter een sta in de weg en twee minuten later vervulde de paal die functie, toen Joran Swart na een hoekschop van Mark Westra tot twee keer toe mocht uithalen. Daarna had ook Tahboun het geluk met een inzet op de buitenkant paal van de paal niet aan zijn zijde, terwijl het ONS Sneek niet veel later ook een keer mee zat. Nadat een tweede poging van Kleen voorlangs Hoekstra’s heiligdom verdween, belandde een lob van Groninger makelij namelijk op de buitenkant van de staander.



Tegen

De staander van het andere doel zou nog een keer als spelbreker fungeren. Bij een schot van Stefan Westra klonk namelijk opnieuw het geluid van trillend aluminium over sportpark De Kalkwijck, waarna de inmiddels naar het middenveld gedirigeerde Geoffrey Eekhof de bal in de rebound naast kopte. Een aantal minuten eerder was Stefan Westra na goed doorzetten van Ottema ook al een keer dichtbij geweest, maar toen bracht een verdediger van de thuisclub redding. Diezelfde verdediger stond twee minuten voor tijd in de muur die een vrije trap van ONS Sneek tegen hield.



In de slotseconden hield doelman Tristan Boersma aan de andere kant nog een inzet tegen en daardoor bleef het bij nul-nul met als gevolg dat ONS Sneek zoals hiervoor al werd vermeld, zijn pole-position moest inleveren en komende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Blauw Wit ’34 bij wijze van spreken vanaf de tweede startrij vertrekt.

Hoogezand - O.N.S. Sneek 0-0

Scheidsrechter: N. Alberts

Gele kaart: Teun Hoekstra, Wyatt Isaïsah Daryo van Engel (Hoogezand), Patrick van der Veen, Pieter Abe de Jong (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong (76. Rik Koelewijn), Joran Swart, Patrick van der Veen, Geoffrey Eekhof, Mark Westra, Stefan Westra, Wesley Tankink (65. Mounir Loolofs), Nordin Tahboun, Ewart Ottema en Nick Kleen