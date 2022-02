ONS Sneek legt fundament voor 2022-2023

SNEEK - ONS Sneek heeft met elf spelers overeenstemming bereikt over een langer verblijf op het Zuidersportpark. Het gaat daarbij om in alfabetische volgorde Giovanni Aronds, Tristan Boersma, de onfortuinlijke Vladik Drakopulo die in de eerste oefenwedstrijd van dit seizoen een zware blessure opliep, Nick Kleen, Rik Koelewijn, Simon de Laat, Niels Nadorp, Joran Swart, Wesley Tankink, Patrick van der Veen en Gerben Visser.

Daarmee heeft de Sneker hoofdklasser de A-selectie voor het seizoen 2022-2023 van een stevig fundament voorzien en die fundering wordt verder aangevuld met de talenten Jorn Dijkstra, Mounir Loolofs en Steyn Potma, die vanuit ONS Sneek o.23 definitief de stap naar "het grote werk” maken en die alle drie al een keer in de oranje hoofdmacht hun opwachting maakten.

Daartegenover staat dat de technische staf van de oranjehemden na dit seizoen afscheid neemt van een drietal spelers. Nadat eerder al bekend werd, dat verdediger Gabriël Fernando volgend seizoen bij Harkemase Boys aan de slag gaat, trekken ook Rico Cordes, Kevin Mennega en Mark Westra per 1 juli van dit jaar een shirt met een andere kleur aan.

Aanvaller Rico Cordes kwam in 2020 over van ON Groningen, terwijl middenvelder/rechtsbuiten Kevin Mennega op het zelfde tijdstip de kleuren van ACV verruilde voor die van ONS Sneek. Beide slaagden er in de voorbije periode niet in om zich tot een vaste waarde te ontwikkelen, zulks in tegenstelling tot Mark Westra. De verdedigende middenvelder die ruim anderhalf jaar geleden vanuit de beloften van SC Heerenveen overkwam, bleek een zeer bruikbare kracht en zorgde ook regelmatig voor offensieve impulsen. Waar dit drietal hun voetballoopbaan voortzet, is bij het schrijven van dit bericht nog niet bekend.

Bron: https://pengel.weebly.com/