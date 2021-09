ONS SNEEK lanceert ‘Het Fitste Team’

Afgelopen woensdag was de lancering van ‘Het Fitste Team’ van ONS Sneek, waarbij wethouder Bauke Dam het scorebord onthulde. Jeugd t/m de JO12 kan muntjes verdienen voor het maken van de gezondere keuze in de sportkantine. Deze muntjes doen zij in het buisje van hun team, waardoor er een live ‘scorebord’ in de kantine ontstaat. Zo kunnen we kinderen op een leuke, speelse manier bewust maken van gezonde voeding. Iedere zes weken wordt het ‘Fitste Team van ONS Sneek’ bekend gemaakt (periode zaterdag 11 september t/m zaterdag 16 oktober). Dit team maakt kans op een sportief uitje en een mooie bokaal.

De komende periode gaat de club onderzoeken wat het effect is van deze interventie en hoe dit kan bijdragen aan een duurzame gedragsverandering.

Het concept is ontwikkeld i.s.m. partners Regionale Voetbal Academie, Poiesz Supermarkten, Sport Fryslan, Mayd en Plato Research.