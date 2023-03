ONS Sneek kwartfinalist na wedstrijd met twee gezichten

SNEEK- ONS Sneek heeft zich ten koste van Pelikaan S voor de kwartfinale van de districtsbeker noord geplaatst. Dat gebeurde in een wedstrijd waarin de koploper van de eerste klasse F in de eerste helft de betere was en waarin de ploeg van trainer Arnoud Koster diezelfde koploper in het tweede bedrijf bij vlagen overliep.

Gemakkelijker

Pelikaan S voetbalde in de eerste helft gemakkelijker dan ONS Sneek dat in die tijdspanne ietwat timide te werk ging. De ploeg uit Groningen kreeg dan ook de betere mogelijkheden en de eerste was voor Jan Hooiveld. De aanvoerder miste en zag. vervolgens dat Omar Kavak de bal ruim over schoot. Kavak dwong vervolgens ONS-doelman Tristan Boersma tot een redding en kreeg kreeg niet veel later nog een kans. Die bleef evenals een tweede mogelijkheid voor Hooiveld onbenut. Na 28 minuten ontbrak bij een splijtende pass van Jeroen Haan echter even het cement tussen de Sneker stenen en was de voorsprong van Pelikaan S dankzij Ifeay Gorissen een feit.

Weinig

Die voorsprong viel niet onverdiend te noemen. De thuisclub wist daar weinig tegenover te stellen, ook al omdat Nick Kleen bij een aantal voorzetten bij wijze van spreken zijn passer had thuisgelaten. Alleen Nordin Tahboun testte in de slotfase van de eerste vijfenveertig minuten met een vrije trap en een inzet de kwaliteiten van doelman Stefan van der Lei. Die kende alleen bij de laatste poging enige problemen, maar dat zou na de thee veranderen en niet zo’n beetje ook.

Tandje bij

Kort na rust leek Van der Lei al de gelijkmaker uit het net te moeten halen. Leek, want Ewart Ottema stond op het moment suprême buitenspel. Het was echter wel het eerste signaal dat ONS Sneek een tandje bijhschakelde, en dat leverde na negen minuten een kans uit de buitencategorie op voor Mark Westra. Hij kreeg de bal echter niet langs Van der Leue, maar waar het de ene Westra niet lukte, sloeg de andere (Stefan) luttele tellen later alsnog toe.



Gevoel

Vanaf dat moment was ONS Sneek de betere, al liet Johnny de Vries - hij verving de geblesseerde Kavak - kort voor die gelijkmaker nog een goede mogelijkheid liggen (voorlangs) en sloeg de oranje brigade vlak na de 1-1 na een mispeer van de verder goed spelende Glenn Buma nog wel een de schrik in de benen. De daaropvolgende lob van Haan reikte echter niet ver genoeg om Boersma voor de tweede keer te passeren en dat lukte bij Van der Lei aanvankelijk ook niet. Zo was een schot van Joran Swart net iets te ruim bemeten en vond Kleen bij een volgende poging de doelman van Pelikaan S op zijn weg. Toch gaven die acties het gevoel dat de 2-1 eerder in de lucht hing dan de 1-2. Dat gevoel werd met nog iets meer dan een kwartier op de klok bewaarheid, toen Mark Westra na een pass van Kleen naar binnen trokken en op beheerste wijze de tweede Sneker treffer liet noteren.



Beslist

Twee minuten later ontsnapte ONS Sneek aan de gelijkmaker, toen de bal na een prima steekpass van Hooiveld door Gorissen snoeihard op de paal werd geschoten. Diezelfde Gorissen dwong vervolgens Boersma met een vrije trap tot handelen, waarna Kleen aan de andere kant naliet om de wedstrijd in het slot te gooien, iets wat Ottema na voorbereidend werk van Geoffrey Eekhof en Kleen ook verzuimde. Nadat een vrije trap van Haan net naast de Sneker goal belandde, zorgde Stefan Westra met zijn tweede van de avond echter alsnog voor de bevrijdende 3-1. Daarmee was de wedstrijd beslist en helemaal, toen Tahboun in blessuretijd op aangeven van Kleen ook nog de vierde Sneker treffer liet noteren.



Het was het slotakkoord in een wedstrijd die voor en na rust een ander gezicht let zien gaf en die uiteindelijk door ONS Sneek verdiend werd gewonnen, al was de einduitslag over het geheel genomen misschien wel een tikkeltje geflatteerd.

O.N.S. Sneek - Pelikaan S 4-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Ifeay Gorissen (28.), 1-1 Stefan Westra (54.), 2-1 Mark Westra (71.), 3-1 Stefan Westra (87.), 4-1 Nordin Tahboun (90.+2)

Scheidsrechter: R. Wijma

Gele kaart: Geoffrey Eekhof (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Mark Westra (87. Rik Koelewijn),. Wesley Tankink, Stefan Westra, Nordin Tahboun, Ewart Ottema en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com