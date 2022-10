ONS Sneek krijgt op de broek van Broekster Boys

Dominant

Dat mes lag in de eerste vijfenveertig minuten nog niet op tafel. Integendeel, in die tijdspanne domineerde ONS Sneek en een Sneker treffer leek slechts een kwestie van tijd. Een doelpoging van centrale verdediger Joran Swart bleef echter zonder rendement en bij een combinatie tussen Nick Kleen en Nordin Tahboun werd de Broekster-defensie weliswaar in het nauw maar de bal niet in het net gedreven. Vervolgens had een kopbal van spits Ewart Ottema te weinig “power” om Boys-doelman Sander de Boer in verlegenheid te brengen en om het net wel te doen trillen.



Discutabel

Na de “Seitenwechsel” was het duel meer in balans en in die fase zou Broekster Boys op voorsprong komen, al bleef de wijze waarop niet onbesproken. Na een lijf aan lijf-gevecht waarbij zowel Joran Swart als Bauke-Jan Douma zich niet onbetuigd liet, .ging laatstgenoemde tegen het gras en besloot arbiter Volders om aan de gasten een strafschop toe te kennen. Die “pengel” was op z’n zachtst gezegd discutabel, maar Vincent Hoekstra had daar geen boodschap en pakte het cadeau feilloos uit (0-1).



Ouwe slof

Het antwoord van ONS Sneek liet even op zich wachten, maar kreeg vervolgens wel het keurmerk van de vereniging van echte liefhebbers. De gelijkmaker was namelijk één uit de categorie “smullen”, want na een door Otttema doorgekopte voorzet van Rik Koelewijn nam Nick Kleen de bal in één keer op de "ouwe slof: en was de gelijkmaker een feit. Vijf minuten later probeerde Koelewijn met zijn ouwe schoen doelman Sander de Boer vanaf de middenlijn te verschalken, doch zijn boogbal zou geen doel treffen.



Op zijn kop

Diezelfde De Boer tikte even later een vrije trap van Tahboun uit de kruising en kort daarop kwam de goalie uit Damwoude na een combinatie tussen Ottema en Koelewijn opnieuw als winnaar uit de strijd. Daarmee bleef het glas voor zijn ploeg halfvol en met nog tien minuten op de klok zou Broekster Boys het glas zelfs helemaal vullen. Bij een aanval was de Sneker defensie even het spoor bijster en penaltynemer Hoekstra profiteerde niet alleen optimaal, maar ook nog eens fraai. Daarmee zette hij de wedstrijd toch een beetje op zijn kop, want de voorsprong was absoluut tegen de verhouding in.



De thuisclub probeerde die verhouding vervolgens nog enigszins de Sneker kant op te buigen. Veel verder dan een kopbal van Glenn Buma, de andere centrale verdediger van de oranjehemden, kwam ONS Sneek echter niet en even later was het “op de broek” krijgen een voldongen feit. Daaraan moet echter niet al te zwaar getild worden, omdat a. de gevolgen op de ranglijst niet al te groot waren en b. omdat het voetbal van de Snekers opnieuw vertrouwen gaf voor de wedstrijden die komen gaan.

O.N.S. Sneek - Broekster Boys 1-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Vincent Hoekstra (51.-pen(, 1-1 Nick Kleen (62.), 1-2 Hoekstra (81.)

Scheidsrechter: B. Volders

Gele kaart: -

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof (63. Patrick van der Veen), Stefan Westra (63. Mark Westra), Wesley Tankink, Delachance Sabuni, Nordin Tahboun, Ewart Ottema en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com/