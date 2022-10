ONS Sneek krijgt niet waar het recht op heeft

Ruzie

De thuisclub gaf meteen vanaf het eerste fluitsignaal gas, maar het spel op één helft ging in het openingskwartier niet met erg veel mogelijkheden gepaard. Veelal was de eindpass aan Sneker zijde onvoldoende en toen de bal een keer bij toeval voor de voeten van Ewart Ottema belandde, kreeg de spits ruzie met de bal. Dat laatste had Rick van der Loon na bijna twintig minuten zeker niet, want zijn uithaal was technisch perfect en liet doelman Ruben Stuiver volstrekt kansloos. Die voorsprong werd twee minuten later al weer teniet gedaan, toen Nick Kleen de bal na een splijtende pass eveneens goed raakte en oud ONS-doelman Sybren Terlouw ook geen kans liet..



Loon naar werken

Kleen die regelmatig op recht werd weggestoken en daarbij linksachter Mylco Feenstra tot wanhoop dreef, had vervolgens na een voorzet van Rik Koelewijn de 2-1 op de schoen. Het aluminium stond een Sneker voorsprong echter in de weg en die verscheen even later bij een kopbal van Wesley Tankink ook niet op het bord. Nadat een voorzet van de bezoekers vanaf rechts door ONS-doelman Stuiver vrij eenvoudig uit de lucht werd geplukt, kreeg ONS Sneek na iets meer dan een half uur echter loon naar werken. Na balverlies van de al genoemde Feenstra dook Nordin Tahboun namelijk alleen voor Terlouw op en nadat hij de doelman had omspeeld, schoot hij de bal via een been van een verdediger tegen de touwen (2-1).



Ongelukkige carambole

Diezelfde Tahboun probeerde het na een voorzet van Geoffrey Eekhof met een omhaal. De uitvoering kwam echter niet in aanmerking voor "douze points". Ook na een kort genomen hoekschop gingen de bordjes bij een inzet op de paal niet omhoog, terwijl Terlouw in de slotfase van de eerste helft met een prima redding opnieuw een Sneker stap richting de “Vorentscheidung” wist te voorkomen. Niettemin twijfelde op dat moment niets en niemand aan een Sneker zege, maar kort na rust sloeg de twijfel in het Sneker kamp toch toe. Nadat ONS Sneek eerst nog een aardige kans kreeg, gaf invaller Abbas Mampuya de bal na twee identieke bewegingen hard voor, waarna het gespikkelde monster via Pieter Abe de Jong en Ruben Stuiver tegen de touwen verdween. Het was niet alleen een hoogst onfortuinlijke carambole maar de gelijkmaker zette de wedstrijd ook een beetje op zijn kop.



ONS deelt de lakens uit

Niet veel later werd een schot van Nick Kleen van richting veranderd en kon Terlouw de bal nog net met de voet tot corner verwerken. Die corner resulteerde uiteindelijk in een schuiver van Rik Koelewijn (voorlangs). Aan de andere kant zorgde Van Loon zo nu en dan voor onrust, al stond de aanvalsleider van de Sweltsjes meestentijds alleen op een eiland. Dat beeld paste heel goed bij een wedstrijd waarin de thuisclub de lakens uitdeelde. Dat resulteerde uiteindelijk echter maar in één grote kans, terwijl de ploeg van trainer Hans de Jong in diezelfde tijdspanne via o.a. Van Loon en Ruben Eijzenga ook nog een paar keer op de trom sloeg..



Een derde Leeuwarder treffer zou de wedstrijd helemaal op zijn kop hebben gezet, al deed ONS Sneek in de slotfase wel zijn best om de goede verhouding weer te herstellen. De kracht bij de breiende Snekers vloeide echter weg en bij pogingen van Tahboun (2x), Ottema en Eekhof ontbrak of het venijn, of de juiste richting om Terlouw voor de derde keer te passeren. Zo bleef het bij 2-2 en die uitslag deed zoals hiervoor al werd aangegeven, geen recht aan het spelbeeld.

O.N.S. Sneek - Leeuwarder Zwaluwen 2-2 (2-1)

Doelpunten: 0-1 Rick van Loon (19.), 1-1 Nick Kleen (21), 2-1 Nordin Tahboun (33.), 2-2 Ruben Stuiver (48.-e.d.)

Scheidsrechter: V. Buitenhuis

Gele kaart: Rik Koelewijn (ONS Sneek), Rick van Loon (Leeuwarder Zwaluwen)

Opstelling ONS Sneek: Ruben Stuiver, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Rik Koelewijn (64. Mark Westra), Wesley Tankink (79. Stefan Westra), Delachance Sabuni, Nordin Tahboun, Ewart Ottema en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com