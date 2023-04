ONS Sneek komt tegen Drachtster Boys niet uit de voeten

Geen bloed

Al in de openingsfase bleek dat de ploeg van trainer Willem Lanjouw beter met de omstandigheden omging dan ONS Sneek en in die tijdspannen ook meer wist te creëren, al vloeide daar bij een kopbal op de lat van Jurgen Scholte en door het goede werk van doelman Tristan Boersma geen bloed uit voort. Integendeel, na een klein kwartier kwamen de Snekers op voorsprong, toen de bal na een overtreding van Sander Postma op Ewart Ottema op de stip verdween en Wesley Tankink het vonnis onberispelijk voltrok.



Ontsnapt

Kort na die openingstreffer leek de gelijkmaker in de maak, doch tot opluchting van het publiek met een oranje bril verdween de bal net over. Datzelfde publiek zag na een klein half uur, dat een voorzet van Mark Westra zich tot afzwaaier ontpopte en dat aan de andere kant een kopbal naast de Sneker veste belandde. Diezelfde veste ontsnapte op slag van rust aan de gelijkmaker, toen Joost Bosma alleen op Boersma mocht afgaan. De Drachtster mikte echter net naast en mede daardoor gingen beide ploegen met een 0-1 stand richting de kleedkamer.



Loon naar werken

De gelijkmaker kwam bij het begin van de tweede helft echter meer en meer in beeld maar de inspanningen van de thuisclub leverden vooralsnog geen rendement op, iets wat ook bij een actie aan de overkant trouwens het geval was. In de 59ste minuut kreeg de thuisclub echter toch loon naar werken, toen Harm Wellfing na voorbereidend werk van de na lang blessureleed teruggekeerde Sicco Bouwer doelman Boersma het nakijken gaf. Een minuut later lag bijna de 2-1 in het mandje, maar deze keer kreeg de Sneker goalie er wel een handje achter.



De handen vol

ONS Sneek was in die fase bij wijze van spreken onthand en trainer Arnoud Koster probeerde met David Bergsma het spel van zijn ploeg weer handen en voeten te geven. Tevergeefs, want zijn formatie kwam gewoonweg niet lekker uit de voeten op het moeilijk bespeelbare veld en werd steeds meer in de tegenhoudende modus gedwongen. In verband daarmee offerde Koster de aanvallend ingestelde Mark Westra voor de meer verdedigend ingestelde Patrick van der Veen en die had in het laatste kwartier samen met o.a. Glenn Buma en Mounir Loolofs de handen - en meer dan hem lief was - vol aan de potige thuisclub. Die slaagde er echter niet meer in om het thuisvoordeel nog een keer te benutten en derhalve werd het zoals hiervoor al werd vermeld, een kwestie van gedeelde smart is halve smart.



Dat gelijkspel was door het verrassende verlies van ON Groningen overigens wel goed voor een plekje winst. De oranjehemden die komende zaterdag de eerder afgelaste wedstrijd tegen de bedwinger van ON Groningen i.c. ’t Fean ’58 inhalen, staan nu tweede en hebben een overbrugbare achterstand. van twee punten op koploper Blauw Wit ’34.

Drachtster Boys - O.N.S. Sneek 1-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Wesley Tankink (13-pen.), 1-1 Harm Wellfing (59.)

Scheidsrechter: R. Tulen

Gele kaart: Sander Postma, Djinn Keegstra, Jesse Huizinga (Drachtster Boys), Mounir Loolofs, Rik Koelewijn (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Joran Swart, Glenn Buma, Mounior Loolofs, Pieter Abe de Jong (David Bergsma), Mark Westra (Patrick van der Veen), Wesley Tankink, Stefan Westra, Nordin Tahboun en Ewart Ottema

Bron: https://pengel.weebly.com