ONS Sneek “kinkelt” vierde divisionist Flevo Boys uit de beker

Westra

Nadat voormalig ONS-spits Gerben Visser de wedstrijd in beweging had gezet, waren de eerste mogelijkheden voor de in blauw geklede Snekers. Het vizier van Nordin Tahboun en Ewart Ottema stond echter nog niet goed afgesteld en toen dat instrument hulp kreeg van een Flevo Boys-been ging er vanwege buitenspel een streep door de treffer van Mark Westra. Een minuut later verscheen de naam van Westra alsnog - en deze keer reglementair - op het formulier, toen hij de bal na voorbereidend werk van Tahboun tegen de touwen werkte.



Visser

Nadat doelman Matyas van Zorge bij een uithaal van Rik Koelewijn met behulp van zijn vingertoppen en de lat de 0-2 voorkwam, kwam Flevo Boys bij de eerste, de beste mogelijkheid via een kopbal van Thom Bos op gelijke hoogte, waarna de wedstrijd kantelde en de thuisclub het initiatief overnam. Dat leidde in minuut zesentwintig tot een tweede treffer en die kwam op naam van de hiervoor al genoemde Visser. Nadat een schuiver van Yander Zandbergen op de paal belandde, sloeg de spits zoals het een goaltjesdief betaamt, in de rebound toe.



Vervolgens kreeg Guide de Weerd na een slippertje van ONS-doelman Tristan Boersma de mogelijkheid om het verschil verder op te voeren, doch de inzet van de voormalige Sneek Wit Zwarter belandde naast de Sneker veste. Die liep in het verdere verloop van het eerste bedrijf geen verdere schade op, ook al omdat Boersma op slag van rust bij een vrije trap van Visser een prima reactie in huis had. Het bord gaf toen inmiddels een gelijke stand aan, want een paar minuten daarvoor had Tankink na een overtreding op Ottema de oranje brigade vanaf elf meter langszij gebracht.

“Im Winkel"

Met vers bloed probeer Flevo Boys-trainer Arjen Postma zijn ploeg in de tweede helft van nieuw elan te voorzien. De betere mogelijkheden waren echter voor de Snekers. Een vrije trap van Tahboun was echter niet zuiver genoeg, zulks in tegenstelling tot een kopbal uit een corner van Ottema. Die paste namelijk precies “im Winkel”, waarna Van Zorge bij een nieuwe poging van Tahboun de 2-4 wist te voorkomen.



Nadat een uithaal van Mark Westra geen effect sorteerde, probeerde de thuisclub in de slotfase nog een “Pengelreeks” te forceren. Dat leverde diep in blessuretijd nog een hachelijk moment op. Boersma hield de bal bij een harde inzet van Timo Rorije echter buiten de deur en opende daarmee voor ONS Sneek de deur naar de derde ronde.

Flevo Boys - ONS Sneek 2-3 (2-2)

Doelpunten: 0-1 Mark Westra (13.), 1-1 Thom Bos (16.), 2-1 Yander Zandbergen (22.), 2-2 Wesley Tankink (39.-pen.), 2-3 Ewart Ottema (65.)

Scheidsrechter: R. Brinkman

Gele kaart: Yander Zandbergen, Roelof Strikwerda, Saïd Hassan (Flevo Boys), Wesley Tankink, Nordin Tahboun (ONS Sneek)

Opstelling Flevo Boys: Matyas van Zorge, Thom Bos, Roelof Strikwerda, Ron Janzen (82. Coen Hommema), Bas Bakker (46. Saïd Hassan), Johan Tiems, Yander Zandbergen (63. Thomas Potters), Gerben Visser, Aran Nijboer (63. Robin Zuidema), Guido de Weerd (63. Timo Rorije) en Aron Kleefstra

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Delachance Sabuni, Wesley Tankink, Stefan Westra, Mark Westra, Nordin Tahboun en Ewart Ottema

Bron: https://pengel.weebly.com/